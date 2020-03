Permette? Alberto Sordi, il cast del film su Rai 1

Alberto Sordi è stato un grande artista del nostro cinema e, nel centenario della nascita, la Rai ha deciso di mandare in onda un film tv dedicato al suo grande personaggio, interpretato da Edoardo Pesce. Il film è una coproduzione di Rai Fiction e Ocean Productions e va in onda martedì 24 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Tutto sul film Permette? Alberto Sordi

Diretto da Luca Manfredi, Permette? Alberto Sordi ripercorre la storia del grande Alberto Sordi dalle origini al picco del successo. Alberto Sordi ha iniziato come tutti: incassando le porte chiuse in faccia, i continui rifiuti, ma non si è mai arreso ed è andato avanti finché non ha trovato la sua strada, grazie anche all’aiuto di tanti nomi celebri.

Vediamo di seguito qual è il cast del film.

Le critiche su Permette? Alberto Sordi

Permette? Alberto Sordi: il cast del film

Chi vediamo nel cast della nuova pellicola in onda su Rai 1? Partiamo dal protagonista, Alberto Sordi, interpretato da un talentuoso Edoardo Pesce. Al suo fianco, vedremo Lia Panciotti interpretare Andreina Pagnani e Alberto Paradossi interpretare Federico Fellini. Paola Tiziana Cruciani invece interpreta la madre di Alberto (Maria), mentre Luisa Ricci interpreta Savina.

Michela Giraud invece interpreta Aurelia, Paolo Giangrasso interpreta Pino e Giorgio Colangeli interpreta Pietro, il padre di Alberto. Martina Galletta interpreta Giulietta Masina, Francesco Foti interpreta il grande Vittorio De Sica e Sara Cardinaletti interpreta Iole. Pasquale Petrolo interpreta Aldo Fabrizi, mentre Massimo De Santis interpreta Steno. Infine, Gianpiero Ingrassia interpreta Zambuto e Ladyvette interpreta Trio Lescano.

Permette? Alberto Sordi va in onda martedì 24 marzo 2020, alle ore 21:25, su Rai 1.