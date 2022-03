Pechino Express 2022, anticipazioni seconda puntata, 17 marzo

Questa sera, giovedì 17 marzo 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno la seconda puntata di Pechino Express 2022. Il reality show lascia Rai 2 per avventurarsi sui piccoli schermi della pay-tv di Sky e vedrà in gara dieci coppie per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia sceglie un nome di battaglia, ma soltanto una sarà proclamata vincitrice di questa edizione. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Pechino Express 2022, in onda stasera, giovedì 17 marzo? Scopriamole insieme.

Anticipazioni: l’itinerario, la seconda tappa del viaggio

Secondo le anticipazioni della seconda puntata, i concorrenti di Pechino Express 2022 saranno messi a dura prova. Dopo la prima eliminazione di Anna Ciati e Giulia Paglianiti, ai blocchi di partenza ci saranno Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. In questa puntata i concorrenti, provvisti solamente di uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, continueranno il loro viaggio partendo da Konya, città sull’altopiano dell’Anatolia capitale del Sultanato di Rum: definita la città più mistica della Turchia, è la patria dei celebri Dervisci, i monaci islamici conosciuti per la loro danza circolare con la quale meditano da secoli per raggiungere l’estasi mistica. Numerose le sfide che i viaggiatori dovranno affrontare, cimentandosi nei settori dell’agricoltura dell’allevamento, fino all’ittica. Tra queste, la difficile prova immunità, ambientata sul Lago di Egerdir, luogo di villeggiatura amatissimo in Turchia. Pur con alcuni momenti di incomprensione tipici del viaggiare in condizioni di difficoltà, le coppie raggiungeranno la meta finale nella spettacolare Pamukkale, luogo dagli scenari naturalistici mozzafiato e sede di antiche rovine ellenico-romane. Qui verrà svelata la coppia più veloce a tagliare il traguardo (la cui vittoria contribuirà al premio finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione) e quale sarà la coppia arrivata ultima, a rischio eliminazione.

Pechino Express 2022: le coppie in gara

La nuova edizione di Pechino Express parte con dieci coppie in gara per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia ha scelto un nome per la gara. A guidarli in questa lunga e difficile avventura è ancora una volta Costantino della Gherardesca, che riprende il suo ruolo di conduttore anche in casa Sky. Ecco di seguito chi sono le coppie e i concorrenti in gara di Pechino Express 2022:

Streaming e TV

Dove vedere Pechino Express 2022 in diretta tv e in streaming? Il reality show va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno disponibile al canale 108, digitale terrestre canale 455 a partire dal 10 marzo 2022. È sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.