Pechino Express 2022 streaming live e diretta tv: dove vederlo

A partire da giovedì 10 marzo 2022, va in onda la nuova edizione di Pechino Express. Il reality show sarà guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca e vedrà in gara dieci nuove coppie che dovranno affrontare un lungo viaggio in Medio Oriente. Venti sono i concorrenti che, con un solo zaino in spalla e poche monete in tasca, tenteranno di arrivare alla finale. Ma dove vedere Pechino Express in streaming live e diretta TV? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

Il reality show ha abbandonato il secondo canale della Rai a partire da questa edizione e si è trasferito in casa Sky. Per questo motivo, soltanto chi dispone di un abbonamento potrà accedere ai contenuti di Sky. Chi ne è in possesso, può tranquillamente sintonizzarsi alla pay-tv cliccando sul tasto 108 del telecomando Sky, al digitale terrestre canale 455.

Pechino Express 2022 streaming live

Se non potete collegarvi a Sky Uno in TV, potete tranquillamente collegarvi in live streaming attraverso le relative piattaforme messe a disposizione da Sky. Ad esempio è disponibile Sky Go, un servizio gratuito per tutti gli abbonati alla pay-tv ed è possibile utilizzarlo attraverso pc, smartphone e tablet. Un altro servizio in streaming di Sky è NOW, la piattaforma a pagamento che consente di vedere in live streaming gli episodi e di recuperare anche quelli già andati in onda grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Ora che abbiamo appurato come vedere Pechino Express 2022 in streaming e diretta TV, possiamo invece focalizzarci su quante puntate sono previste. In totale sono dieci, ognuna trasmessa una volta a settimana. Di seguito ecco la programmazione completa del reality show, che potrebbe variare a causa di imprevisti: