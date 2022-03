Pechino Express 2022, cast: tutte le coppie in gara

Zaini in spalla: la nuova edizione di Pechino Express è pronta a debuttare su Sky. La stagione 2022 è guidata da Costantino della Gherardesca e arriva in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 10 marzo 2021. Ma chi fa parte del cast? Quali sono le coppie in gara? Scopriamolo insieme.

Cast: le coppie in gara

Parte una nuova avventura per i concorrenti di Pechino Express 2022. Un viaggio lunghissimo, che permetterà loro di esplorare splendide città del Medio Oriente. La gara parte come da regolamento con dieci coppie, per un totale di venti concorrenti. Scopriamo quali sono le dieci coppie che parteciperanno a questa edizione di Pechino Express 2022:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Ogni coppia ha come obiettivo la finale e ha dalla sua una caratteristica ben precisa, da cui è poi nato il loro nome di battaglia. Gli Atletici, ad esempio, sono Alex Schwazer – medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km – e Bruni Fabbri, che ha scritto “Il Sesso dello Sport”. Padre e figlio, com’è facilmente intuibile, è un duo che gioca sulla componente famigliare e quindi un’intesa forte tra Ciro e Giovambattista Ferrara. Madre e Figlia e quindi Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, a loro volta, possono sfruttare lo stesso vantaggio.

Gli Scienziati, il duo composto da Barbascura X e Andrea Boscherini, sono di fatto due divulgatori scientifici, mentre I Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono una coppia molto affiatata. Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono invece Le TikToker: com’è facilmente intuibile dal nome, sono entrambe influencer e amiche molto social. Victoria Cabello e Paride Vitale formano invece I Pazzeschi, amici da oltre vent’anni che lavorano nel mondo della comunicazione e dello spettacolo. Fru e Aurora Leone, noti soprattutto al pubblico dei The Jackal, formano Gli Sciacalli, mentre Nikita Pelizon e Helena Prestes rappresentano Italia-Brasile a Pechino Express 2022. Infine ci sono Bugo e Cristian Dondi, migliori amici da quasi tutta la vita, che gareggiano come Gli Indipendenti.