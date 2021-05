Chi è Aurora Leone, l’attrice dei The Jackal cacciata alla Partita del Cuore

Aurora Leone, giovane comica dei The Jackal, è stata prima invitata e poi cacciata dalla Partita del Cuore, il classico match di beneficienza che si svolge oggi – 25 maggio 2021 – allo Stadium di Torino, con diretta tv su Canale 5. L’attrice è finita al centro del caso del giorno, dopo che ha raccontato di essere stata cacciata dalla cena della vigilia della Partita del Cuore in quanto donna. Una bufera che ha portato anche alle dimissioni del dirigente della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini. Ma chi è Aurora Leone dei The Jackal?

Nata a Caserta il 18 maggio 1999, è un’attrice e giovane promessa della comicità italiana. La passione per la recitazione l’ha ereditata dal padre, autore di monologhi. È stata selezionata per il concorso Campania Actor Studio e iniziato una serie di collaborazioni con il Colorado Lab alla Speranza Fest. Nel 2018 ha scritto un monologo che è andato sold-out in diversi spettacoli, Quotidiana mente – una famiglia a pretesto. Nel 2019, ad appena 19 anni, si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato a Italia’s Got Talent. È salita sul palco presentandosi come una studentessa di Lettere Moderne dell’università Federico II di Napoli e lì si è fatta apprezzare grazie a un monologo particolarmente divertente sulla famiglia. Aurora Leone ha raggiunto la finalissima del talent e si è piazzata al quinto posto.

Subito dopo quest’occasione, per lei la vera svolta è arrivata con l’ingresso nella squadra dei The Jackal, il collettivo comico e satirico napoletano, tra i più quotati e seguiti a livello nazionale. Ad oggi è un’autrice e attrice di alcuni contenuti video del gruppo comico più famoso di YouTube (di cui fanno parte tra gli altri Ciro e Fru, visti recentemente a ‘Lol– Chi ride è fuori’). Tra i progetti a cui ha partecipato, c’è anche lo speciale dei The Jackal a Sanremo in onda su RaiPlay.