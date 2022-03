Pechino Express 2022: cast, coppie, quante puntate e streaming

Ricomincia l’avventura di Pechino Express. L’edizione 2022 lascia il secondo canale della Rai quest’anno arrivando in casa Sky. Ma cosa sappiamo della nuova edizione? Qual è il cast e chi sono le coppie in gara? Quante sono le puntate che andranno in onda e dove è possibile vederle in streaming?

Cast: le coppie in gara

La nuova edizione di Pechino Express 2022 si intitola La rotta dei Sultani, proprio perché il viaggio che attende le coppie in gara è ambientato in Medio Oriente. Ma chi fa parte del cast e quali sono i concorrenti in gara? Questo programma prevede un gioco di squadra, o meglio di coppia. Ogni concorrente infatti deve avere un partner con cui condividere l’esperienza. Il cast è composto da venti concorrenti in totale, quindi dieci coppie. Di episodio in episodio, il numero dei concorrenti diminuirà perché a vincere è soltanto una coppia.

Di seguito ecco quali sono le coppie di Pechino Express 2022:

Gli Atletici , Alex Schwazer e Bruno Fabbri

, Alex Schwazer e Bruno Fabbri Padre e Figlio , Ciro e Giovambattista Ferrara

, Ciro e Giovambattista Ferrara Gli Scienziati , Barbascura X e Andrea Boscherini

, Barbascura X e Andrea Boscherini I Fidanzatini , Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio Le TikToker , Anna Ciati e Giulia Paglianiti

, Anna Ciati e Giulia Paglianiti I Pazzeschi , Victoria Cabello e Paride Vitale

, Victoria Cabello e Paride Vitale Gli Sciacalli , Fru e Aurora Leone

, Fru e Aurora Leone Italia-Brasile , Nikita Pelizon e Helena Prestes

, Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli Indipendenti , Bugo e Cristian Dondi

, Bugo e Cristian Dondi Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Oltre alle coppie in gara, e quindi ai concorrenti, Pechino Express non può rinunciare al suo conduttore. Nonostante i vari cambiamenti di questa edizione, una costante resta ed è Costantino Della Gherardesca, che conferma la sua presenza come guida.

Le novità del 2022: come funziona il gioco

Per questa nuova edizione di Pechino Express, gli autori hanno deciso di aggiungere una marcia in più. Come da regolamento, ogni coppia avrà in dotazione il minimo indispensabile per affrontare il viaggio, con un budget limitato da utilizzare in base alle necessità. Per questo dovranno trovare degli escamotage, come chiedere un alloggio o un passaggio gratuito. Ma è qui che la dinamica si fa più interessante. Per la nuova edizione di Pechino Express, le coppie non viaggeranno semplicemente con autostop. Dovranno attraversare il deserto in dromedario oppure viaggiare con treni, barche, trattori e camminare moltissimo anche a piedi. La sfida quindi si complica ulteriormente.

Pechino Express 2022: quante puntate, quando inizia, le destinazioni

Ma quando va in onda Pechino Express 2022? Il programma partirà giovedì 10 marzo 2022 e, per questa edizione, l’itinerario porterà i concorrenti principalmente in Medio Oriente. Le coppie in gara dovranno affrontare importanti sfide in quattro stati differenti. Si parte dalla Turchia, per poi arrivare in Uzbekistan. Dopodiché sarà la volta della Giordania ed infine il percorso di Pechino Express 2022 si fermerà negli Emirati Arabi. I concorrenti in gara partiranno dalla Cappadocia e dovranno attraversare Istanbul, per poi raggiungere Samarcanda e passare per la famosissima Via della Seta. E, passando per Petra, dovranno raggiungere Dubai, ultima destinazione del viaggio.

Dove vedere in streaming e TV

Ma dov’è possibile vedere Pechino Express 2022? Come già anticipato, il programma televisivo abbandona il secondo canale in casa Rai, per cui non andrà più in onda in prima serata su Rai2, ma cambia casa. Per questa nuova edizione, arriva sui piccoli schermi a pagamento. Quindi dove vedere Pechino Express in TV e in streaming? Chiunque disponga di un abbonamento a Sky, potrà seguire in diretta televisiva gli episodi del programma avventura su Sky Uno. Chi invece vuole seguire in diretta streaming potrà farlo sia tramite NOW TV (anche con applicazione per smartphone) sia tramite Sky Go. Così come chi vuole recuperare gli episodi già andati in onda potrà sempre attingere dal catalogo di NOW TV.