Pechino Express 2020, gli eliminati e i vincitori della seconda tappa

Pechino Express torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata, la seconda. Anche questa volta, la busta nera ha deciso di mandare a casa una coppia di concorrenti, ma chi ha abbandonato il programma?

Grande colpo di scena ieri sera. Gli eliminati della seconda puntata sono I Guaglioni, coppia formata da Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

I Guaglioni sono arrivati all’ultimo posto insieme alle Collegiali, ma queste ultime sono state salvate dalla coppia vincitrice, ancora una volta formata dai Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi, che avevano vinto anche la prima puntata).

Le tappe della seconda puntata di Pechino Express 2020

Pechino Express 2020, gli eliminati di ieri sera e il colpo di scena

Ad abbandonare il viaggio, però, è stato soltanto Luciano a causa di un imprevisto. Di fatti, durante la puntata di ieri di Pechino Express, Asia Argento ha avuto un incidente e si è infortunata il ginocchio, motivo per cui ha dovuto abbandonare il programma.

Di conseguenza, Vera Gemma è rimasta da sola. Per questo motivo, Pechino Express ha creato una nuova coppia, I Sopravvissuti, composta da Vera Gemma e da Gennaro Lillio.

Pechino Express 2020, la seconda puntata: l’incidente di Asia Argento

Ma cos’è successo ad Asia Argento? Durante la prova per l’immunità, Asia e Gemma avevano il compito di pulire alcuni frutti thailandesi (detti jackfruit, pesantissimi, fino a mezzo quintale). Durante la raccolta, l’attrice è scivolata e ha sbattuto con violenza contro il carretto utilizzato per trasportare i frutti.

In un primo momento, Asia ha stretto i denti e ha tirato avanti per portare a casa la prova, lanciando anche una frecciatina: “Credo di essermi rotta il ginocchio, ma non mi lamento come i piagnoni” riferendosi ai Gladiatori.

Vera Gemma e Asia Argento vincono la prova d’immunità e, calata l’adrenalina, l’attrice si è concessa un pianto e ha reclamato l’attenzione del medico della produzione.

Dopo la corsa in ospedale, arriva la conferma: “Mi sono rotta il ginocchio. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene”, ha spiegato l’attrice.

La prossima puntata di Pechino Express 2020 va in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:20 su Rai 2.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express