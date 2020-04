Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset per tornare in Rai. Questa la clamorosa indiscrezione che rivela Libero, che racconta come in quel di Cologno Monzese sarebbe in atto un piccolo terremoto per quanto riguarda il noto conduttore che da sempre assicura ascolti record all’emittente di Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi. Un terremoto generato dal manager di Bonolis, Lucio Presta, che sarebbe in diatriba con Mediaset da ormai qualche tempo e per una serie di ragioni, come da ultimo la decisione della rete di continuare a trasmettere in replica, in piena emergenza Coronavirus, il programma Avanti un altro, invece che sospenderlo. Lo stesso Bonolis, secondo quanto rivela il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, non avrebbe digerito questa scelta.

Presta, dunque, potrebbe traghettare il conduttore verso Viale Mazzini, anche se non ci sono ancora idee chiare sul “piazzamento” in palinsesto. E se per Bonolis si era fatto accenno, qualche giorno fa, alla conduzione di Sanremo, il presentatore romano ha però chiarito che guiderebbe il Festival solo se questo non si tenesse all’Ariston. Ma quel palco ormai, anche per la prossima edizione, vedrà con tutta probabilità nuovamente il duo di successo formato da Amadeus e Fiorello. Quale sarà, dunque, il futuro televisivo di Bonolis? Attendiamo di scoprirlo.

Leggi anche:

1. Antonella Clerici coglie di sorpresa Paolo Bonolis: “Sei ben messo, nell’ambiente lo dicono tutti” / 2. Paolo Bonolis, il racconto privato a Verissimo: “Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni” / 3. Paolo Bonolis torna a parlare del concorrente rimasto paralizzato durante Ciao Darwin

Potrebbero interessarti Luciano Pavarotti: vita privata, moglie e figli del tenore italiano The Twilight Saga Eclipse: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Luciano Pavarotti film in tv e live streaming: dove vederlo