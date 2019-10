Paolo Bonolis a Verissimo: “Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni”

Paolo Bonolis, storico e amato conduttore tv, in una recente intervista a Verissimo ha raccontato un po’ di sé, della sua vita privata e di un dramma che, in passato, ha sconvolto la sua vita. Alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin è insieme alla moglie Sonia Bruganelli, ed è proprio il suo privato, la sua famiglia, ad essere al centro dell’intervista.

Bonolis ha infatti raccontato di alcuni suoi trascorsi, rivelando anche alcuni dettagli del rapporto con i suoi cinque figli, due dei quali nati da un precedente matrimonio e che ammette di aver, negli anni, trascurato parecchio. Ma c’è anche una tragedia personale che il conduttore ha voluto raccontare al pubblico di Mediaset: “Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni”, racconta infatti Bonolis in un video girato in occasione del matrimonio del figlio Stefano. Il filmato, che viene mandato in onda e commentato, commuove. “Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie”, è quanto si è poi sentito di aggiungere in studio davanti alla Toffanin. Il giovane è nato dal matrimonio del conduttore con la psicologa statunitense Diane Zoeller, un legame che è durato 5 anni, dal 1983 al 1988.

Poi, insieme a Diane, Bonolis ha avuto un’altra figlia, Martina. “Io ragionavo più dicendo ‘io’ che dicendo ‘noi’. Sono stato un padre assente, poi mi sono reso conto che ci sono valori più importanti. Mi sono permesso di dire ‘noi’ perché ho incontrato un altro ‘io’ che mi ha aiutato a dire noi”. E questa storia Bonolis l’ha raccontata anche nel suo nuovo libro, Perché parlavo da solo, confessando di aver trascurato i suoi figli per via della sua carriera. Bellissime, poi, le parole per sua figlia Silvia, nata con gravi problemi di salute: “È luce allo stato puro”.

Infine, nel corso della puntata viene mostrato anche un filmato di più di vent’anni fa in cui Bonolis parla con i suoi figli in collegamento telefonico da New York. “Noi eravamo insieme da poco e dall’altra parte c’era stata una sorta di gelo. Era un periodo in cui li sentiva di meno, erano piccoli e non erano in grado di telefonare. Quella sera era emozionato veramente”, sono state le parole di commento della moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis vola negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano

