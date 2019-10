Paolo Bonolis vola negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano

Il matrimonio del figlio di Paolo Bonolis con la bellissima Candice

Si chiama Stefano Bonolis ed è il figlio di Paolo Bonolis, il primo, e il 12 ottobre si è celebrato il suo matrimonio con la bellissima Candice Hansen, negli Stati Uniti. La famiglia intera è volata a New York dove il giovane Stefano ha giurato amore eterno alla sua Candice.

È qui, negli Stati Uniti, che i due si sono conosciuti, perché il primogenito di Paolo Bonolis da sempre vive qui: insieme alla sorella Martina, infatti, Stefano è nato dall’amore del presentatore tv e della psicologa statunitense Diane Zoeller.

Ad annunciare il matrimonio sui social è l’attuale moglie del presentatore di Ciao Darwin, Sonia Bruganelli, madre di altri tre figli di Paolo Bonolis: Silvia, Davide e Adele.

Su Instagram, Sonia Bruganelli ha pubblicato diverse foto che immortalano i momenti subito precedenti all’arrivo della sposa.

Sonia Bruganelli ha pubblicato diversi scatti in cui si vede anche Paolo Bonolis insieme ai suoi figli.

Stefano sposa la bionda statunitense Candice Hansen. Di lei non si sa molto, ma è molto seguita sui social, dove pubblica selfie e foto in cui mette in mostra le sue forme.

I due sarebbero fidanzati da parecchio: su Instagram lei ha pubblicato una foto che risale a otto anni fa in cui si vede proprio Stefano Bonolis (con la maglia dell’Inter, di cui è tifoso come il padre) in compagnia di un gattino.

Prima di iniziare la sua lunga relazione con la bellissima Candice, però, il giovane Stefano Bonolis pare abbia avuto una storia con Paola Caruso, meglio nota per essersi calata nei panni della Bonas di Avanti un altro!, programma condotto dal padre per anni. Il loro amore sarebbe finito a causa della distanza.