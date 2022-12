Chi è Noor, cantante e TikToker in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è Noor, cantate di Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un’artista popolarissima su TikTok e che dal social più in voga tra i giovanilismi arriva sul palco di Sanremo. In particolare Noor è una delle vincitrici di Area Sanremo, grazie al quale ha avuto accesso alla finale di Sanremo Giovani. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Noor porta in questa finale il brano Tua Amelie. Ma chi è Fiat 131, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Scopriamolo insieme.

Classe 2004, è una giovane cantautrice nata in Kirghizistan, poi si è trasferita a Bergamo. Il suo vero nome è Noor Amelie Mocchi. La sua esperienza come musicista vera e propria inizia nell’anno della pandemia. La musica infatti è diventata la sua valvola di sfogo. Da questa esperienza è nata una canzone, Respiro, amatissima e popolarissima sui social. Il suo grande successo arriva su TikTok. Decide di inseguire il suo sogno e partecipa ad Area Sanremo, risultando una dei vincitori. Da qui l’opportunità della finale di Sanremo Giovani.

“Mia madre e io siamo nate in Kirghizistan, in Asia centrale, vicino il Kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kurdistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze”, ha raccontato Noor.

Abbiamo visto chi è Noor, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.