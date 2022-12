Sanremo Giovani 2022: cantanti, canzoni, regolamento, giuria, quante puntate e streaming

Stasera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2022, la sedicesima edizione del concorso che vedrà alla conduzione Amadeus. Come già accaduto nel 2018 e nel 2021, il concorso sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo: durante la serata, i 12 finalisti, selezionati da una commissione musicale tra 714 candidati, si esibiranno e saranno valutati da una giuria composta dalla commissione musicale (50 per cento) e dal voto del direttore artistico (50 per cento). I primi sei classificati della serata guadagneranno il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di Sanremo 2023, aggiungendosi agli altri 22 partecipanti al Festival che sono stati annunciati il 4 dicembre dallo stesso Amadeus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e canzoni

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2022? I primi otto artisti che si sfideranno nella finale di quest’edizione sono stati annunciati il 5 novembre 2022, mentre gli ultimi quattro, i vincitori dell’edizione 2022 di Area Sanremo, sono stati annunciati il 27 novembre successivo. Eccoli tutti:

Colla Zio con “Asfalto” (A. Arminio, A. Malatesta, E. Castroni, E. Ruzzi, F. Lamperti, T. Bernasconi, T. Manzoni)

Fiat 131 con “Pupille” (A. Canini, A. Bruno, C. Avarello, N. Verrienti)

Gianmaria con “La città che odi” (A. Filippelli, G. Manilardi, G. Volpato, M. Spaggiari e R. Giovannoni)

Giuse The Lizia con “Sincera” (A. Spigaroli, G. Puleo e M. Maiole)

Maninni con “Mille porte” (A. Mininni, A. Sgobio, G. Pollex, R. W. Guglielmi)

Mida con “Malditè” (C. Prestato, S. Ferrari e T. Santoni)

Noor con “Tua Amelie” (N. A. Mocchi, G. M. Marcello, M. Rettani, E. Palmosi, D. Di Gregorio)

Olly con L’anima balla” (Olly e J. Boverod)

Romeo & Drill con “Giorno di scuola” (F. Manfredi, M. Taurisano, P. Romeo)

Sethu con “Sottoterra” (G. De Lauri, M. De Lauri)

Shari con “Sotto voce” (M. Pisciottu, N. Pucciarmati e S. Noioso)

Will con “Le cose più importanti” (Will, S. Cremonini e T. Sgarbi)

Sanremo Giovani 2022: la giuria

A giudicare e decidere i vincitori di Sanremo Giovani 2022 che quindi prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 sarà la giuria: ovvero la commissione musicale incaricata di selezionare gli artisti e il direttore artistico. Stiamo parlando di:

Amadeus

Leonardo De Amicis

Federica Lentini

Massimo Martelli

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sanremo Giovani 2022? Ve lo diciamo subito: tutto si svolgerà in un’unica serata in programma venerdì 16 dicembre 2022 su Rai 1 alle ore 21,25. I 12 cantanti in gara si sfideranno e solo sei avranno la possibilità di accedere al Festival di Sanremo 2023 in programma a febbraio.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.