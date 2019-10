Netflix, torna il mese di prova gratis in Italia: cos’è, come funziona e cos’è cambiato

Quando è stato lanciato, Netflix prevedeva un mese di prova gratuita per i suoi nuovi clienti: 30 giorni a disposizione per passare da una serie tv all’altra senza versare neanche un centesimo, allo scadere dei quali avrebbe poi preso il via l’abbonamento selezionato al momento della registrazione.

Soltanto qualche tempo fa, il colosso dello streaming aveva deciso di rimuovere il mese di prova gratuito scatenando diverse polemiche che non si sono (forse) mai spente ed è per questo che ha deciso di fare un passo indietro reinserendo la prova gratuita.

Questo è un periodo di novità in casa Netflix: dopo aver annunciato la collaborazione con Sky, è arrivata anche la partnership con Mediaset per la produzione di sette film “made in Italy”.

Un modo per rimanere a galla, quando piattaforme come Amazon Prime Video e Disney + (pronta a debuttare anche in Italia) rilanciano i propri prodotti sul mercato tenendo ampiamente testa a Netflix.

Netflix, come funziona il mese di prova gratis

Chi non ha ancora attivato un account Neflix, potrà usufruire del mese di prova gratuito finalmente reintegrato nell’offerta della piattaforma streaming.

Come funziona? Semplice: basterà sottoscrivere un abbonamento utilizzando una carta di credito o debito. Netflix avrà la premura d’informarvi qualche giorno prima della scadenza mensile del vostro abbonamento, dopodiché l’importo verrà automaticamente prelevato nel caso di mancata disdetta da parte dell’utente.

Il mese di prova, ovviamente, non prevede alcun versamento ma, con il passare dei 30 giorni, partirà l’abbonamento selezionato al momento della registrazione. Se non avete intenzione di continuare la vostra esperienza in casa Netflix, vi suggeriamo di disdire prima dello scadere del tempo.

Un portavoce del colossal dello streaming ha dichiarato: “Stiamo testando la disponibilità e la durata di una prova gratuita per capire meglio come i consumatori valutano Netflix”.

Sky Q, cos’è e come funziona l’app: accordo Sky Netflix