Accordo Netflix Mediaset: arrivano sette nuovi film

Le affiliazioni di Netflix non hanno fine. Dopo aver catturato l’attenzione di Sky, il colosso dello streaming punta a Mediaset. In data 8 ottobre 2019, è stato ufficializzato l’accordo per la realizzazione di sette film “made in Italy”.

Il contributo di Netflix per la realizzazione di questi film è stimato per 200 milioni di euro in due anni. Come funziona l’accordo tra Netflix e Mediaset? I film nati da questa collaborazione arriveranno dapprima sulla piattaforma streaming, poi dopo 12 mesi arriveranno in chiaro anche sui canali di Mediaset (probabilmente Canale 5). Essendo film, non è escluso anche l’arrivo delle pellicole nelle sale cinematografiche.

Accordo Netflix Mediaset, le dichiarazioni delle rispettive parti

“Siamo entusiasti di lavorare con Mediaset, uno dei broadcaster più importanti in Europa, per dare vita a una serie di film ‘Made in Italy’ realizzati da produttori italiani indipendenti. Lavoreremo sia con nuovi professionisti, che finora non hanno avuto la possibilità di raccontare le loro storie al mondo, sia con attori e registi noti e affermati anche a livello internazionale. L’Italia ha una lunga tradizione cinematografica e siamo certi che questi film possano essere apprezzati dal pubblico globale”, ha dichiarato Reed Hastings, il CEO di Netflix, in occasione della presentazione dell’accordo a Roma presso la Galleria di Arte Moderna.

Inoltre, Reed ha specificato: “Netflix aprirà una sede in Italia”.

A rappresentare Mediaset c’era Alessandro Salem: “Il mercato italiano sta vivendo un periodo di profondo cambiamento. Abbiamo ragionato sul fatto che un’alleanza fra grandi operatori televisivi fosse una riposta potente e con Netflix siamo partiti da un ragionamento semplice: raccontiamo delle storie e continuiamo a farlo, in modo da far viaggiare il talento italiano nel mondo. È un primo accordo che definirei sperimentale che riguarda sette film, di cui cinque vi presentiamo oggi, sono convinto che sia Il primo passo per una nuova collaborazione più profonda, che possa valorizzare il talento che abbiamo in Italia”.

Accordo Netflix Mediaset: i film che produrranno

Ma quali saranno i film che vedranno Mediaset e Netflix collaborare a braccetto?

Partiamo da uno sceneggiato di Enrico Vanzina, intitolato Sotto il sole di Riccione, il cui tema principale è l’amore teenager come quello del film Sulla stessa onda.

Ma sarà realizzata anche una pellicola biografica dedicata a Roberto Baggio: il film s’intitolerà Il Divino Codino e sarà diretto da Letizia Lamartire.

Un altro film nato dal matrimonio tra Netflix e Mediaset è Al di là del risultato, che racconta dell’amicizia tra un Ultrà e un ragazzo; infine L’ultimo Paradiso prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio, una storia che parla d’amore e di lotte contadine.

Ricordiamo che i film prodotti da questa collaborazione arriveranno dapprima sulla piattaforma streaming di Netflix e poi, un anno dopo, sui canali Mediaset.