Accordo Netflix-Mediaset, arriva il film su Roberto Baggio: si chiamerà “Il Divin Codino”

Uno dei primi frutti del nuovo accordo Netflix-Mediaset (per la produzione di 7 film da mandare prima sulla piattaforma di streaming e dopo soli 12 mesi in chiaro) è la nascita di un film sulla storia di Roberto Baggio: si intitolerà “Il Divin Codino“, sarà tratto dal libro di Raffaele Nappi e verosimilmente uscirà nel 2020.

È un annuncio che scalda il cuore degli appassionati di calcio quello arrivato oggi, martedì 8 ottobre 2019, durante la presentazione dell’accordo Netflix-Mediaset alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, a Roma. “Vogliamo finanziare dei bei film che passino prima su Netflix e poi su Mediaset. Pensiamo sia l’inizio di una nuova forma di collaborazione e insieme vogliamo finanziare nuovi contenuti, nuove storie da raccontare per il pubblico di Netflix e di Mediaset”, ha detto il CEO della piattaforma di streaming, Reed Hustings.

Il film su Roberto Baggio sarà prodotto da Fabula e vedrà alla regia Letizia Lamartire (“Baby”). “Sono molto felice – ha dichiarato la regista – di avere la possibilità di intraprendere una sfida così entusiasmante, ovverosia condividere la storia di una delle più grandi leggende del calcio italiano e portare un punto di vista femminile alla storia. Voglio raccontare la storia di Roberto Baggio e questa partnership mi permette di mostrare al mondo tutta la sua vita, non solo la sua carriera calcistica”.

“Il Divin Codino”, infatti, non sarà soltanto una cronistoria dei 22 anni di carriera di Roberto Baggio, ma anche un’analisi di come un giovane ragazzo veneto sia diventato una vera star del calcio mondiale, nonostante le divergenze con alcuni allenatori. Non mancheranno dei richiami ad alcuni aneddoti di vita privata, che il grande pubblico non ha mai conosciuto.

Per rendere tutto ciò possibile, l’ex calciatore sarà consulente della produzione. Una garanzia ancora più grande per un film che si appresta a rivelare gli aspetti nascosti del Baggio calciatore.

Ma chi interpreterà il personaggio di Baggio nel film sulla sua vita? Sarà il giovane Andrea Arcangeli, classe 1993, che ha già recitato in film come “Domani è un altro Giorno” (2019), “Dei” (2018), “The startup” (2017), oltre che nella serie tv “Romulus”, in uscita nel 2020.

