Sky Netflix, dal 9 ottobre la app su Sky Q: come attivare e i prezzi

Nuovo accordo strategico siglato da Sky, questa volta con il colosso dell’intrattenimento Netflix. Dal 9 ottobre la app di Netflix sarà disponibile sul decoder Sky Q, in modo da poter seguire tutte le serie tv e i film più amati direttamente su un unico dispositivo.

Dopo l’accordo con DAZN, l’ad di Sky Andrea Zappia piazza un altro colpo, che permetterà agli abbonati che aderiranno all’offerta di risparmiare sul costo dei due abbonamenti. La strategia della pay-tv satellitare è evidentemente sempre più quella di diventare un aggregatore di contenuti.

Dopo aver inglobato i canali di Mediaset Premium e la app di DAZN, per vedere anche via satellite tutte le partite di Serie A, adesso arriva l’ufficialità dell’accordo con Netflix. Per gli abbonati sarà così possibile seguire sul proprio decoder di ultima generazione serie come 1994 o Stranger Things, Gomorra e La casa di carta. L’Italia si allinea dunque a Inghilterra e Germania, Paesi dove Netflix è già presente su Sky Q.

D’altronde sono sempre più gli utenti che abitualmente usufruiscono dei propri contenuti preferiti via streaming. Ecco tutti i i dettagli sulla nuova offerta Sky Netflix.

Sky Netflix, come attivare l’offerta e i costi

La app di Netflix sarà disponibile nella home del decoder Sky Q a partire dal prossimo 9 ottobre 2019. Sarà così possibile seguire via streaming tutti i contenuti di Netflix direttamente sui propri box, sia Black che Platinum.

Gli abbonati Sky dovranno aderire all’offerta Intrattenimento Plus, che per la prima volta mette insieme la ricca offerta di Sky a quella del colosso americano Netflix. Per attivare Intrattenimento Plus bisogna essere dotati di un decoder Sky Q e avere attivi i pacchetti Sky Tv e Sky Famiglia.

In questo caso si potrà vedere tutto il catalogo di Netflix a 9,99 al mese in più sul proprio abbonamento satellitare. Ecco come fare per attivare l’offerta in pochi passaggi:

Entrare nella sezione Serie TV > Netflix e selezionare “Intrattenimento plus”, oppure, con il Controllo vocale, pronunciare “Intrattenimento plus”.

Seguire i passaggi su schermo e inserire il PIN per completare l’acquisto. Chi non ricorda il PIN può accedere a “Sky Fai da te”, entrare nella sezione “Gestisci dati e servizi” e selezionare “Reset e invio PIN” per ricevere il codice via e-mail. Il reset del PIN si può richiedere anche da Sky Q durante l’acquisto.

Dopo aver inserito il PIN si riceverà una mail e un messaggio a video che conferma l’adesione

Chi invece ha Sky Q ma non il pacchetto Famiglia può aggiungere Intrattenimento Plus al costo di 15,39 euro. Chi ha già un abbonamento Netflix potrà decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus, anche mantenendo il proprio profilo Netflix, per vedere tutto tramite Sky Q e sfruttare i vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure potrà fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.

Inoltre l’offerta Sky Netflix sarà disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento alla pay-tv.

Sky Netflix, i piani Standard e Premium

In base al tipo di decoder Sky Q posseduto, si avrà accesso a due piani diversi dell’offerta Netflix. I clienti Sky Q Black o Sky Q Fibra otterranno il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi in contemporanea) del valore di 11,99 euro.

I clienti Sky Q Platinum con servizio Sky Q Plus attivo otterranno il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea) del valore di 15,99 euro. L’applicazione di Netflix arriverà prossimamente anche su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.

“Siamo orgogliosi di annunciare oggi l’avvio in Italia di questo importante accordo con Netflix. Con questa partnership vogliamo offrire ai nostri abbonati la possibilità di vedere le serie e gli show che amano in modo semplice e immediato. Ora l’intrattenimento con Sky Q diventa ancora più ricco e trovare tanti contenuti in un unico posto non è mai stato così facile. Sky Q è ancora di più il punto di riferimento per chi cerca contenuti televisivi di qualità con la migliore esperienza di visione”, ha dichiarato Francesco Calosso, Chief Marketing Officer di Sky Italia.

“Siamo molto contenti di lavorare con Sky e rendere più facile ai clienti Sky e alle famiglie italiane l’accesso all’esperienza Netflix completa. Desideriamo portare la migliore offerta d’intrattenimento nelle case degli italiani e consentire loro di godere delle serie, film, documentari, programmi per bambini Netflix preferiti. Questa partnership rende tutto questo possibile”, ha dichiarato Filippo Zuffada, Partner Marketing Director EMEA di Netflix.