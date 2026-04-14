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Tecnologia

Attacco hacker a Booking.com: rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clienti

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Credit: AGF

"Abbiamo avvisato gli utenti coinvolti"

di Niccolò Di Francesco
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Booking.com, la piattaforma online per la prenotazione di alloggi, ha subito un massiccio attacco hacker. “Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti” spiega l’azienda olandese. “Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla. Abbiamo inoltre aggiornato il codice Pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti”. La società, che sottolinea di aver agito “tempestivamente” ribadisce che “la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta”.

Questo, invece, il messaggio inviato agli utenti coinvolti: “In Booking.com ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri ospiti. In questo spirito, ti scriviamo per informarti che terze parti non autorizzate potrebbero essere riuscite ad accedere ad alcune informazioni relative alla tua prenotazione”. Secondo quanto scrive la piattaforma “le informazioni a cui si potrebbe aver avuto accesso includono i dettagli della prenotazione e nome/i, email, indirizzi, numeri di telefono associati alla prenotazione e qualsiasi informazione che potresti aver condiviso con la struttura”. Non dovrebbero esserci rischi, quindi, per quello che riguarda i dati di pagamento.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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