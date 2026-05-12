Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Tecnologia
Tecnologia

Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: come scegliere TPI

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: come scegliere TPI

Grande novità su Google. Sul motore di ricerca da qualche giorno è possibile scegliere quali testate giornalistiche meritano il primo piano quando cerchiamo notizie di cronaca, politica, sport, economia o costume. Una funzionalità progettata per dare ai lettori il controllo totale, aggirando quindi i risultati forniti dagli algoritmi.

Ogni singolo utente di Google può quindi indicare al motore di ricerca quali testate mostrargli sulle varie notizie. Se desiderate leggere le nostre dovete indicare “TPI.it” tra le vostre fonti preferite.

Come indicare TPI.it

Indicare TPI (The Post Internazionale) tra le vostre fonti preferite è semplicissimo. Vi bastarà cliccare su questo link e spuntare la casella di Tpi.it. Una volta cliccato, Google riconoscerà la nostra testata giornalistica come vostra fonte di riferimento e i nostri articoli, le inchieste e gli approfondimenti appariranno con maggiore frequenza nella sezione “Notizie principali” e in un nuovo spazio dedicato chiamato “Dalle tue fonti”.

Google, ecco la funzione "Fonti Preferite": come scegliere TPI

Sceglierci non è solo una comodità tecnica per voi lettori, ma un modo per sostenere un’informazione di qualità e autorevole. Vi permetterà di evitare ulteriormente di incappare in siti ambigui e poco affidabili. Quello di Google è quindi un aggiornamento importante, soprattutto per i lettori. In questo modo, infatti, il più famoso motore di ricerca al mondo vuole riconoscere l’importanza del legame tra lettore e testata giornalistica. Vuole dare priorità ai vostri interessi, più qualità e libertà di scelta.

Ovviamente non c’è limite alle fonti che potete aggiungere. Ecco come fare per selezionare altri siti, oltre TPI.it:

  • Ricerca: aprite Google su browser o sulla app e cercate un argomento di attualità, una notizia
  • Sezione notizie: scorrete i risultati fino a trovare il box “Notizie principali”.
  • Stella: accanto al titolo della sezione è presente un’icona a forma di stella o un tasto “Aggiungi fonti”.
  • Seleziona il sito: cercate il sito che volete nell’elenco delle testate suggerite e cliccate sul simbolo “+” o sulla stella accanto al logo.
  • Conferma: una volta aggiunta la testata preferita, aggiornate la pagina.
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Fare di più, capire meno: Ivano Di Biasi spiega perché oggi la visibilità si misura in modo diverso
Tecnologia / Booking.com finisce nel mirino dell’Antitrust: gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori
Tecnologia / Attacco hacker a Booking.com: rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clienti
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Fare di più, capire meno: Ivano Di Biasi spiega perché oggi la visibilità si misura in modo diverso
Tecnologia / Booking.com finisce nel mirino dell’Antitrust: gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori
Tecnologia / Attacco hacker a Booking.com: rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clienti
Tecnologia / Signori dell’Algocrazia: chi controlla i dati possiede le persone
Esteri / L’America trumpiana impazzisce per una soldatessa che in realtà non esiste: è stata creata con l’A.I.
Tecnologia / Gruppo FS, al via la sperimentazione della rete 5G sulla linea AV/AC Torino-Milano
Opinioni / Le linee rosse dell’IA che non dovremmo oltrepassare (di D. Belli e P. Nemitz)
Cronaca / Multinazionale statunitense licenzia 37 dipendenti in Italia: saranno sostituiti con l'intelligenza artificiale
Esteri / E se fosse un algoritmo a decidere chi deve morire? La nuova guerra dell’intelligenza artificiale è già iniziata
Esteri / Accordo tra il Pentagono e OpenAI: una manager dell’azienda si dimette per questioni etiche
Ricerca