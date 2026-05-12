Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: come scegliere TPI

Grande novità su Google. Sul motore di ricerca da qualche giorno è possibile scegliere quali testate giornalistiche meritano il primo piano quando cerchiamo notizie di cronaca, politica, sport, economia o costume. Una funzionalità progettata per dare ai lettori il controllo totale, aggirando quindi i risultati forniti dagli algoritmi.

Ogni singolo utente di Google può quindi indicare al motore di ricerca quali testate mostrargli sulle varie notizie. Se desiderate leggere le nostre dovete indicare “TPI.it” tra le vostre fonti preferite.

Come indicare TPI.it

Indicare TPI (The Post Internazionale) tra le vostre fonti preferite è semplicissimo. Vi bastarà cliccare su questo link e spuntare la casella di Tpi.it. Una volta cliccato, Google riconoscerà la nostra testata giornalistica come vostra fonte di riferimento e i nostri articoli, le inchieste e gli approfondimenti appariranno con maggiore frequenza nella sezione “Notizie principali” e in un nuovo spazio dedicato chiamato “Dalle tue fonti”.

Sceglierci non è solo una comodità tecnica per voi lettori, ma un modo per sostenere un’informazione di qualità e autorevole. Vi permetterà di evitare ulteriormente di incappare in siti ambigui e poco affidabili. Quello di Google è quindi un aggiornamento importante, soprattutto per i lettori. In questo modo, infatti, il più famoso motore di ricerca al mondo vuole riconoscere l’importanza del legame tra lettore e testata giornalistica. Vuole dare priorità ai vostri interessi, più qualità e libertà di scelta.

Ovviamente non c’è limite alle fonti che potete aggiungere. Ecco come fare per selezionare altri siti, oltre TPI.it: