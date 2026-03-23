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Tecnologia

Gruppo FS, al via la sperimentazione della rete 5G sulla linea AV/AC Torino-Milano

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di Redazione TPI

Il Gruppo FS Italiane ha avviato la sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AV/AC Torino – Milano, su una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. L’iniziativa rappresenta una prima fase di test nell’ambito del progetto di connettività proprietaria del Gruppo, sviluppato per supportare l’innovazione tecnologica del sistema ferroviario e dei servizi ai passeggeri.

Completata a inizio ottobre l’infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. La sperimentazione è finalizzata a valutare qualità e continuità della connessione, anche in galleria e alle alte velocità, oltre a definire l’architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri.

Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha dichiarato: “stiamo testando soluzioni avanzate di connettività lungo le linee Alta Velocità, con l’obiettivo di valutare nuove opportunità tecnologiche per migliorare l’esperienza di viaggio e l’efficienza delle infrastrutture”.

L’iniziativa si inserisce nel Programma TLC previsto dal Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS, che punta alla realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni ad alta capacità e affidabilità, in grado di supportare servizi sempre più evoluti.

La sperimentazione consentirà inoltre di analizzare il contributo della tecnologia 5G al miglioramento del servizio Wi-Fi di bordo, con particolare attenzione alla stabilità della connessione in condizioni operative complesse.

Il progetto è stato realizzato valorizzando infrastrutture esistenti di RFI e TIM, con l’integrazione di cinque nuovi siti dedicati. La tratta pilota costituisce un banco di prova per testare sul campo le soluzioni tecnologiche e raccogliere dati utili a orientare le scelte future.

Con questa sperimentazione, il Gruppo FS Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione tecnologica, esplorando soluzioni in grado di supportare l’evoluzione dei servizi ferroviari e digitali.

Redazione TPI
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