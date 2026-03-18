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Morgane 5: quante puntate, durata e quando finisce

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di Marco Nepi
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Morgane 5: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Morgane 5? La serie con protagonista Audrey Fleurot va in onda in prima serata su Rai 1 dal 18 marzo 2026. Si tratta della quinta e ultima stagione della popolare serie franco-belga. Sono previste in tutto quattro puntate, per un totale di otto episodi. Sono previsti infatti due episodi per puntata. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 18 marzo 2026
  • Seconda puntata: 25 marzo 2026
  • Terza puntata: 1 aprile 2026
  • Quarta puntata: 8 aprile 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Morgane 5? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Ogni puntata ha una durata di circa due ore. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. La chiusura è prevista intorno alle 23.30. La durata di ogni puntata è infatti di circa due ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Morgane 5, ma dove vedere la serie in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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