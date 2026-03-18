Morgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serie. Trama, cast, episodi, attori, personaggi, quante puntate, durata, quando finisce, streaming, location, Rai 1

Morgane 5 è la quinta e ultima stagione della serie franco-belga con protagonista Audrey Fleurot, in onda in prima visione su Rai 1 dal 18 marzo 2026. Sono previste in tutto quattro puntate, per un totale di otto episodi. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere Morgane 5? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Dopo la nascita di Léo, Morgane e i suoi altri tre figli si sono trasferiti a casa di Adam. Eppure tra i due il lieto fine non è scontato: si impegnano a crescere il piccolo insieme, ma non hanno ancora rotto gli indugi sulla natura del loro rapporto, nonostante un’alchimia innegabile e una nuova intimità da scoprire. Dopo un congedo parentale fatto di notti insonni, Morgane e Karadec tornano al lavoro per risolvere nuovi casi. Ma tra stanchezza, continui problemi dovuti alla cura del bambino, questa stagione finale mescola umorismo, emozioni e “caos genitoriale”, con i protagonisti che cercano di conciliare la loro frenetica vita familiare con indagini complesse.

Dopo mesi di dubbi e sospetti, una verità sconvolge gli equilibri: il padre del piccolo Léo è il comandante Adam Karadec (Mehdi Nebbou). La rivelazione trasforma il loro rapporto: da colleghi uniti da una tensione sentimentale mai del tutto dichiarata, diventano genitori. La situazione si complica ulteriormente quando Morgane perde la casa e si trasferisce da Karadec insieme ai suoi figli. La convivenza diventa un terreno instabile: la precisione quasi militare dell’ispettore si scontra con l’energia imprevedibile della detective, alternando momenti di complicità a inevitabili scontri. Ora i due devono gestire un rapporto che li vede contemporaneamente colleghi, coinquilini e co-genitori.

I nuovi casi da risolvere li portano ad affrontare situazioni molto diverse: un misterioso avvelenamento legato a una rivalità familiare, l’omicidio di una sensitiva che aveva previsto un’aggressione imminente e un’indagine improvvisata durante un viaggio in treno, dove Morgane sospetta un rapimento. Tra le storie più originali della stagione c’è anche l’omicidio di un campione di e-sport, mentre un altro caso conduce la narrazione oltre il confine francese, sulle tracce dell’assassino di un importante direttore di hotel a Bruges.

Tra le novità, la detective affronta l’esame per diventare ufficialmente agente di polizia, un passaggio che potrebbe cambiare radicalmente il suo ruolo all’interno della squadra.

Morgane 5: il cast

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Morgane 5? La serie è composta da otto episodi, trasmessi su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30 in quattro puntate. Appuntamento ogni mercoledì. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 18 marzo 2026

Seconda puntata: 25 marzo 2026

Terza puntata: 1 aprile 2026

Quarta puntata: 8 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere Morgane 5 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.