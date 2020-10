Mare Fuori: cosa succederà nella prossima (ultima) puntata, le anticipazioni

Questa sera, 21 ottobre 2020, abbiamo visto la quinta puntata di Mare Fuori, ma cosa succederà nella prossima puntata (la sesta e ultima) in onda mercoledì prossimo su Rai 2? Le storie dei vari ragazzi rinchiusi nel carcere minorile andranno avanti, avranno degli sviluppi interessanti. Di seguito le anticipazioni sui due episodi previsti per la sesta e ultima puntata in onda mercoledì 28 ottobre 2020 su Rai 2.

Anticipazioni sulla prossima puntata

Nel primo episodio della prossima (la sesta e ultima) puntata di Mare Fuori, dal titolo “Fai la cosa giusta”, Massimo (Carmine Recano) e Paola (Carolina Crescentini) sono alla ricerca di Carmine (Massimiliano Caiazzo) senza posa e un’intuizione li conduce al porto. Lì riusciranno finalmente ad incrociare Carmine che riesce a nascondersi in maniera rocambolesca. Carmine dal suo nascondiglio sarebbe in grado di uccidere Massimo, ma si rifiuta e fugge raggiungendo Nina (Greta Domenica Esposito) a bordo della nave che sta per salpare per portarli clandestinamente all’estero. Intanto all’Istituto di Pena Minorile di Napoli, Ciro (Giacomo Giorgio) comincia a dubitare che sia stato Pino ‘o Pazzo (Ar Tem) a rubare il carico di droga dall’auto di Filippo (Nicolas Maupas) e compie una piccola indagine scoprendo che il piano è stato architettato da Carmine e Filippo. Il giovane boss furibondo promette vendetta. Filippo è in grave pericolo e Naditza (Valentina Romani) intuisce che Ciro vuole ucciderlo…

Cosa succederà nel secondo episodio della prossima puntata di Mare Fuori, dal titolo “Morire per vivere”? Carmine è rientrato nell’IPM e raggiunge Filippo in isolamento. Sanno cosa rischiano e Carmine vuole che Filippo dica la verità e si salvi. Filippo non è d’accordo, resteranno insieme fino alla fine perché insieme ora si sentono invincibili. Ciro organizza una rivolta per poter colpire Carmine e Filippo in isolamento e riesce ad occupare la mensa dell’IPM. Massimo capisce le intenzioni di Ciro e corre a spostare i due ragazzi dall’isolamento al laboratorio di ceramica. Ciro prende quindi in ostaggio Paola e minaccia di ucciderla se non gli rivela dove sono nascosti Carmine e Filippo. Massimo cerca di salvarla ma è Beppe (Vincenzo Ferrera) a cedere e a rivelare dove si trovano i due ragazzi…

Repliche: dove vedere le puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Mare Fuori. Vi siete persi una puntata e volete vederla in replica? Niente panico. Tutte le puntate della serie tv, già trasmesse su Rai 2, sono recuperabili sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

