Mare Fuori: tutti gli episodi della fiction di Rai 2

Dal 23 settembre 2020 su Rai 2 va in onda Mare Fuori, la nuova serie tv composta da 12 episodi ambientata a Napoli che racconta una realtà difficile, adolescenziale e scabrosa: la storia di adolescenti, ragazzi “custoditi” nel carcere minorile. L’Istituto di Pena Minorile (IPM) però, è una realtà complessa: c’è chi sbaglia perché non può fare altro, c’è chi lo fa con premeditazione. Ma quali sono gli episodi di Mare Fuori? Di seguito i titoli puntata per puntata.

Prima puntata (episodi 1 e 2): Vite spezzate; Educazione criminale

Seconda puntata (episodi 3 e 4): Ogni famiglia ha le sue regole; Chi trova un amico trova un tesoro

Terza puntata (episodi 5 e 6): La vendetta per guarire; L’appartenenza

Quarta puntata (episodi 7 e 8): L’amore malvagio; Conosci te stesso

Quinta puntata (episodi 9 e 10):

Sesta puntata (episodi 11 e 12):

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mare fuori in onda oggi su Rai 2? La fiction si compone in tutto di 12 episodi, che andranno in onda in 6 puntate su Rai 2 in prima serata (ore 21,10), a partire dal 23 settembre 2020 fino al 28 ottobre 2020. Di seguito il calendario (la programmazione) Rai per Mare Fuori (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 23 settembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 30 settembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 7 ottobre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 14 ottobre 2020

Quinta puntata (episodi 9 e 10): mercoledì 21 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11 e 12): mercoledì 28 ottobre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Mare Fuori in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera (fino al 28 ottobre) in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

