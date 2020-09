Mare Fuori: trama, cast, quante puntate, location e streaming della serie tv

Da oggi, 23 settembre 2020, alle ore 21,10 su Rai 2 va in onda Mare Fuori, la nuova serie tv ambientata a Napoli che racconta una realtà difficile, adolescenziale e scabrosa: la storia di adolescenti, ragazzi “custoditi” nel carcere minorile. L’Istituto di Pena Minorile (IPM) però, è una realtà complessa: c’è chi sbaglia perché non può fare altro, c’è chi lo fa con premeditazione. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia si incentra sul modo in cui gli adolescenti vivono in carcere il passaggio dalla giovinezza all’età adulta. A capo dell’Ipm c’è la direttrice Paola Vinci (interpretata da Carolina Crescentini) che, essendo di Ancona, non conosce bene la realtà napoletana, ha un passato difficile e cammina solo con l’aiuto di un bastone. La fiction ruota attorno alle esperienze di vita di diversi ragazzi, accomunati dalla detenzione all‘Istituto di Pena Minorile. Un carcere per minori a picco sul mare, che dunque sta fuori, bellissimo, vicino eppure distante. C’è Filippo, ragazzo borghese della Milano bene, che dopo una notte brava viene ritenuto responsabile della morte del suo miglior amico. C’è Carmine, di Secondigliano; Edoardo, piccolo boss sedicenne con già un figlio in arrivo. C’è Viola, assassina di sua madre, mai pentita per quello che ha fatto. Insieme a loro, ci sono gli adulti che governano il carcere. Oltre Carolina Crescentini nei panni dell’ambiziosa direttrice, Carmine Recano in quelli del comandante di polizia. Poi ci sono gli educatori, il cuoco, il barbiere… “Non c’è alcun tipo di buonismo in questa serie, bensì c’è molto realismo”, afferma il regista Carmine Elia che definisce la serie “complicata, soprattutto per l’approccio a una storia molto forte. C’è volontà di raccontare, non di creare dei falsi eroi. È realismo, con la volontà di suscitare responsabilità in tutti quelli che la guardano”.

Mare Fuori: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Mare Fuori, ma qual è il cast completo della serie tv di Rai 2? I protagonisti della serie sono i 70 ragazzi dell’Ipm, 50 maschi e 20 femmine. Tutti giovani che quando entrano in carcere hanno sempre meno di 18 anni, a partire da Filippo, interpretato da Nicolas Maupas. Poi c’è Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Insieme a lui Edoardo, impersonato da Matteo Paolillo; Viola, interpretata da Serena De Ferrari e Naditza, il personaggio di Valentina Romani. Insieme ai ragazzi, oltre alla direttrice dell’Ipm, Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, c’è Massimo Valenti, il comandante di polizia penitenziaria interpretato da Carmine Recano. Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. “Per questo ruolo – ha raccontato la Crescentini – ho dovuto studiare molto sia l’approccio a una realtà come il carcere minorile sia la camminata del mio personaggio, che ha problemi di andatura. È stata indubbiamente un’esperienza formativa”. L’attrice ha ricordato come il tema delle carceri sia “spesso sottovalutato. Sono luoghi che la società tende a dimenticare. Durante il lockdown abbiamo visto tutti le immagini delle rivolte nelle carceri, sono situazioni che vanno valorizzate a livello informativo per diventare più consapevoli di questa realtà che ci circonda”.

Location

Dove è ambientata (location) la serie tv Mare Fuori? La fiction, come detto, è stata girata a Napoli, quasi interamente nell’Istituto di Pena Minorile (Ipm) di Nisida, “l’isola che non c’è”. La nostra Neverland del Sud, meta invalicabile di un turismo curioso, era in realtà tutta circondata dal mare. Poi fu annessa alla terraferma da una lunga gittata di cemento che l’ha definitivamente ancorata alla base di Posillipo, sotto quella discesa tormentata che porta il nome di Coroglio e che conduce su, al parco Virgiliano e alla vista mozzafiato di Trentaremi. Ed è in questa parte di mondo, ad ovest della metropoli partenopea, a Nesis, la “piccola isola”, appunto, non più grande di uno scoglio con i suoi di due chilometri di perimetro, che ha sede l’IPM, l’Istituto Penale Minorile che accoglie una cinquantina di ragazzi per seguirli, educarli e reinserirli poi nella società civile. Attualmente l’isola ospita una pluralità di strutture, diversamente orientate sia per tipologia di utenza che per progetti educativi. Oltre quindi all’IPM, che accoglie sia un’utenza maschile sia femminile sottoposta a provvedimenti penali, sull’isola è presente una struttura comunitaria dell’amministrazione della Giustizia Minorile (per utenza penale e non) e i laboratori del Progetto “Nisida: futuro ragazzi” (realizzati in partenership con il Comune di Napoli), destinati a minori e giovani sia “a rischio” che sottoposti a provvedimenti penali, coattivi e non.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mare fuori in onda oggi su Rai 2? La fiction si compone in tutto di 12 episodi, che andranno in onda in 6 puntate su Rai 2 in prima serata (ore 21,10), a partire dal 23 settembre 2020 fino al 28 ottobre 2020. Di seguito il calendario (la programmazione) Rai per Mare Fuori (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 23 settembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 30 settembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 7 ottobre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 14 ottobre 2020

Quinta puntata (episodi 9 e 10): mercoledì 21 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11 e 12): mercoledì 28 ottobre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Mare Fuori in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 23 settembre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

