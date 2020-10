Mare Fuori: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare Fuori, la nuova serie tv con Carolina Crescentini che racconta storie complicate di adolescenti finiti in carcere per diversi reati. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della quarta puntata (composta da 2 episodi) in onda oggi, 21 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama quinta puntata

Nel primo episodio di oggi di Mare Fuori, dal titolo “Legami spezzati”, Filippo appena rientrato all’Istituto di Pena Minorile di Napoli informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine ma è combattuto. Per questa ragione, Filippo si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è successo fuori dall’IPM. Carmine si offre di aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi di lui. Il boss infatti ha appena scoperto che il suo piano è andato male e vuole scoprire chi l’ha tradito. Pino ‘o Pazzo intanto vive una sorta di gelosia per il rapporto che si sta instaurando tra Filippo e Ciro. Edoardo scrive una bellissima poesia per provare a partecipare a un concorso ed ottenere un permesso premio. La poesia è dedicata a Teresa che rimane colpita dall’intensità e dalla profondità dei suoi versi. Nel frattempo, Viola è abile nel manovrare Gemma e la spinge verso il fidanzato che lei stessa ha provato a uccidere per vendicare la sorella.

Qual è la trama del secondo episodio della quinta puntata di Mare Fuori, intitolato “Le forme dell’amore”? Per Carmine la situazione si fa sempre più difficile. Deve uccidere il comandante Massimo Valenti altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina, la fidanzata di Carmine, e suo figlio sono in pericolo. Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d’uscita: riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì fuggirà all’estero con i soldi e la complicità della famiglia di Filippo. A Carmine il compito di trovare il modo di uscire dall’ospedale ed eludere il controllo della Polizia che lo piantona. Nel frattempo il piano di Carmine – convincere Ciro che sia stato Pino a far sparire la macchina – si compie. Naditza non riesce a togliersi Filippo dalla testa e prende a suonare febbrilmente, forse per sentirsi più vicino a lui e coltivare la speranza per il loro amore.

Mare Fuori: il cast della fiction

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari e Matteo Paolillo. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, con la quarta puntata. Buona visione!

