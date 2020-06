Made in Sud 2020 non va in onda oggi: cambia il giorno

Perché stasera non va in onda Made in Sud? Oggi, 23 giugno 2020, molti pensavano di vedere su Rai 2 in prima serata una nuova puntata di Made in Sud, lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Come mai? La seconda puntata del programma sarebbe dovuta andare in onda stasera, 23 giugno, dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana con uno share del 9,9%.

Viale Mazzini ha deciso di cambiare il palinsesto di Rai 2, per cui l’appuntamento con Stefano De Martino e tutti i comici è rinviato di 48 ore, vale a dire giovedì 25 giugno 2020, quando i telespettatori potranno assistere alla seconda puntata di Made in Sud 2020. Anche nelle successive puntate lo show andrà in onda di giovedì. Questa sera, invece, su Rai 2 ci saranno due episodi della serie Squadra Speciale Cobra 11.

Tutto quello che c’è da sapere su Made in Sud

Made in Sud 2020 andrà dunque in onda di giovedì per le restanti cinque puntate. Il programma di Rai 2 è stato uno dei primi a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Secondo le indiscrezioni, uno dei motivi che hanno portato a questo cambio di palinsesto è legato al Napoli. Oggi, alle 19.30, scende in campo infatti la squadra di Gattuso, impegnata a Verona contro l’Hellas, dopo la ripresa della Serie A. Con questo slittamento non ci sarebbe il rischio di intaccare l’audience, visto che Made in Sud è particolarmente seguito dal pubblico napoletano. Ecco dunque spiegato perché oggi Made in Sud non va in onda su Rai 2. I fan dovranno aspettare altre 48 ore e godersi l’appuntamento con la seconda puntata dello show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta giovedì 25 giugno in prima serata.

Made in Sud cast: tutti i comici

Come ogni edizione, anche quella 2020 avrà il suo cast di comici, pronti a far ridere gli italiani con le loro battute. Come le precedenti stagioni, anche questa volta il cast di Made in Sud si alternerà, quindi in ogni puntata vedremo alternarsi sul palco i seguenti comici: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino. Vedremo anche ospiti fissi come Biagio Izzo, Sal Da Vinci, Lello Arena.

Ma ci saranno anche delle novità quest’anno, facce nuove ad allargare il cast del programma: Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza. In più, nel corso delle puntate, vedremo anche diversi ospiti.

Tutto sul cast: i comici e gli ospiti

Potrebbero interessarti Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 23 giugno 2020 JFK – Un caso ancora aperto: trama, cast e streaming del film Il crimine non va in pensione: trama, cast e streaming del film