Ritorna l’appuntamento con Made in Sud su Rai 2, in prima serata. Il programma comico torna a intrattenere gli italiani con le puntate della nuova stagione a partire da martedì 16 giugno 2020, ore 21:20. Il varietà comico sarà condotto ancora una volta da Stefano De Martino, ma al suo fianco vedremo anche Fatima Trotta. Il programma è ormai giunto alla sua decima edizione e ancora una volta potrà contare su un ricchissimo cast di comici che intratterranno il pubblico con siparietti e tante grasse risate. La nuova edizione andrà in onda dall’Auditorium del CPTV di Napoli e sarà realizzata nel rispetto delle misure per contenere il contagio da Covid-19. Diretto da Sergio Colabona, la nuova edizione di Made in Sud saprà far ridere come le precedenti, nonostante il distanziamento da Coronavirus? Il programma sarà composto da sei puntate. Vediamo come sarà questa decima edizione.

Il cast: tutti i comici

Come ogni edizione, anche quella 2020 avrà il suo cast di comici, pronti a far ridere gli italiani con le loro battute. Come le precedenti stagioni, anche questa volta il cast di Made in Sud si alternerà, quindi in ogni puntata vedremo alternarsi sul palco i seguenti comici: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino. Vedremo anche ospiti fissi come Biagio Izzo, Sal Da Vinci, Lello Arena.

Ma ci saranno anche delle novità quest’anno, facce nuove ad allargare il cast del programma: Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza. In più, nel corso delle puntate, vedremo anche diversi ospiti. Nella prima puntata, ad esempio, vedremo partecipare Clementino, che duetterà sul palco con Enzo Avitabile. Il cast poi renderà omaggio a Renato Carosone.

I presentatori: chi conduce

Chi conduce la decima edizione di Made in Sud? In prima linea troveremo ancora una volta Stefano De Martino, che ha affermato: “Non si può ridere di tutto, ma ci si può provare”. Riguardo il distanziamento sociale e le derivanti problematiche sul palcoscenico, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato: “Abbiamo preso la situazione come stimolo creativo. Prenderemo di mira i nuovi piccoli gesti quotidiani, la logistica, le nuove ossessioni. Ovviamente nel rispetto della drammaticità di ciò che sta accadendo”.

Al fianco di De Martino, vedremo Fatina Trotta: “Sarà un Made in Sud per alcuni aspetti ‘nuovo’, con uno spirito diverso rispetto al passato anche per il periodo storico che stiamo vivendo”, ha spiegato la presentatrice.

Made in Sud 2020, dove vedere il programma: tv e streaming

Dove guardare Made in Sud 2020? La decima edizione parte da martedì 16 giugno in prima serata, ore 21:20, su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto due del telecomando o anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece ha un decoder Sky può trovarlo al tasto 102. Chi invece vuole seguire in diretta streaming il varietà comico può accedere a RaiPlay tramite pc, smartphone e tablet. Potete recuperare anche in un secondo momento le puntate andate già in onda su Rai 2, tramite la funzione on demand di RaiPlay.

Cos’è Made in Sud, Second Screen? Si tratta di una parte del programma presente sul web con una sezione a parte, che potete consultare su RaiPlay. Il programma condotto da De Martino è presente anche sui social: Facebook, Twitter e Instagram.

