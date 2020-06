Made in Sud 2020, il cast della decima edizione: i comici sul palco

Da martedì 16 giugno 2020, torna Made in Sud con la decima edizione. A condurre le serate sarà sempre Stefano De Martino, il cui volto è ormai associato al programma composto da comici il cui scopo è far ridere il pubblico da casa e in sala. Quest’anno, causa Coronavirus, il programma dovrà sottostare a tutte le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio. Il programma andrà in onda per sei settimane con sei nuove puntate che andranno a comporre la decima stagione. Il programma, nato da un’idea di Tunnel Produzioni di Nando Mormone, vedrà De Martino affiancato da Fatima Trotta anche quest’anno. Ma chi vedremo nel corso delle puntate? Chi fa parte del cast fisso del programma? E quali comici invece parteciperanno come ospiti?

Il cast: i comici

Partiamo da Biagio Izzo che sarà l’ospite fisso del programma, partecipando con le sue incursioni comiche. Quest’anno, come ospiti fissi vedremo anche Lello Arena e Sal Da Vinci, anche Enzo Avitabile invece sarà ospite speciale per alcune puntate. Nella prima, in onda martedì 16 giugno 2020, infatti Avitabile salirà sul palco spalleggiato dall’ospite della serata Clementino, rapper napoletano. Il cast poi renderà omaggio a Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un medley delle sue canzoni.

Gli artisti che vedremo sul palco di Made in Sud quest’anno saranno 40. Di seguito l’elenco dei comici: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino e poi le new entry Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, I Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota, Rosaria Frenza. Made in Sud vi aspetta su Rai 2.

