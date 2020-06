Fatima Trotta, chi è la conduttrice di Made in Sud

Made in Sud, programma comico in onda in prima serata su Rai 2, torna a partire da oggi, martedì 16 giugno 2020, con la sua decima edizione. Alla conduzione, come nelle precedenti edizioni, l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la bellissima Fatima Trotta. Il duo è infatti alla guida dello show comico che riprende con sei nuove puntate all’Auditorium del CPTV di Napoli. Ma chi è Fatima Trotta, la conduttrice al fianco di De Martino? Cosa sappiamo su di lei? Vediamo qui di seguito qualche informazione sulla sua carriera, età e vita privata.

Carriera e vita privata

“Sarà un Made in Sud per alcuni aspetti nuovi, con uno spirito diverso rispetto al passato anche per il periodo storico che stiamo vivendo”, ha detto Fatima Trotta dando qualche anticipazione sulla nuova edizione dello show comico che conduce insieme a Stefano De Martino su Rai 2. Ma chi è Fatima Trotta? Nata il 2 luglio 1986, Fatima ha 34 anni ed è originaria di Napoli, città dove è cresciuta con la passione per la musica. Fin da piccola, infatti, Fatima ha iniziato a studiare canto e solfeggio: a otto anni ha partecipato, proprio per via delle sue doti, allo Zecchino d’Oro, riuscendo ad approdare in semifinale.

Dopo il diploma Fatima Trotta ha voluto proseguire il suo percorso artistico, iscrivendosi alla facoltà di Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti. La sua carriera televisiva ha preso il via nel 2005, quando la conduttrice di Made in Sud ha preso parte al programma in onda su Rai 1 I raccomandati. Quello stesso anno ha poi recitato in Un posto al Sole (d’estate), mentre il 2007 è stato l’anno del suo ingresso nella compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli, dove Fatima Trotta è stata alla guida dello show “Sì… Pariando”. Nel 2008, infine, il debutto a Gigi e Ross a Made in Sud, che prima di essere trasmesso su Rai 2 andata in onda su Comedy Central. Grazie allo show comico, di cui è tuttora alla conduzione, è diventata nota al grande pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il marito di Fatima Trotta è Luigi De Falco, con il quale è spostata dal 1 luglio 2016. Luigi De Falco è un attore comico componente, insieme a suo fratello Vincenzo, del duo “I gemelli De Falco”. Vincenzo e Luigi sono figli dell’ex vicesindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli.

