Su Canale 5 arriva una nuova fiction ad intrattenere gli italian: si tratta de L’ora della verità, un thriller tratto dal noir Les temps est assassin (Tempo assassino) di Michel Bussi ambientato in Corsica e che racconta la storia di tre donne. La serie tv va in onda domenica 30 e lunedì 31 agosto, in prima serata, con le prime due puntate. La serie è di origini francesi ed è ambientata in due archi temporali, di fatto si accavallano gli anni ’90 e i giorni nostri. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

L’ora della verità, la trama della serie tv

La storia segue quella di Clotilde, l’unica sopravvissuta a un terribile incidente che è costato la vita al fratello e ai suoi genitori. All’epoca, Clotilde aveva soltanto 15 anni. Facendo un salto in avanti nel tempo e arrivando ai giorni nostri, troviamo Clotilde ormai adulta che torna sull’isola dov’è crescita con il marito e la figlia. Una volta arrivata, trova una strana lettera e, leggendola, capisce subito che la sua vita è destinata a cambiare, l’equilibrio già precario si rompe ed è costretta ad indagare sul suo passato, tornando indietro nel tempo, scavando a fondo nella vita dei nonni, dei vecchi amici, nel diario d’infanzia.

L’ora della verità, il cast

Chi vediamo nel cast? La serie vede come protagonista Caterina Murino che interpreta Palma Idrissi. Al suo fianco compare Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli che interpretano rispettivamente Clotilde e Salomé. E nel cast vediamo anche Gregory Fitoussi che interpreta Paul, Thierry Godard che interpreta Franck Baron, Zoe Marchal che intepreta Valentine Baron, Esther Valding che interpreta Clotilde da ragazzina, Theo Frilet che interpreta Nicolas Idrissi, Cyril Lecomte che interpreta Stephane Garcia e Stanley Weber che interpreta Natale Angeli. E ancora vediamo Serge Riaboukine, Valeria Cavalli, Dani, Pierre Salasca, Clement Geerts, Maxime Coggio, Marie Drion, Michel Ferracci ed Eric Godon.

L’ora della verità, quante puntate sono?

Ma da quante puntate è composta L’ora della verità? La serie tv è andata in onda dapprima in Francia. In totale sono otto episodi, ma in Italia andranno in onda in tre serate. Ecco il calendario:

Domenica 30 agosto: prima, seconda e terza puntata

Lunedì 31 agosto: quarta, quinta e sesta puntata

Domenica 6 settembre: settima e ottava puntata

L’ora della verità, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere la fiction L’ora della verità? La serie viene trasmessa in prima tv e in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 30 agosto 2020, dalle ore 21:25. Il canale principale di Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma lo trovate al 505 per la versione HD e al tasto 105 per il decoder Sky. Chi vuole seguire invece la serie in diretta streaming può accedere tramite pc, smartphone e tablet a MediasetPlay e recuperare anche le puntate andate già in onda tramite la funzione on demand del sito.

