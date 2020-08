L’ora della verità, la trama della serie tv in onda su Canale 5

A partire da domenica 30 agosto 2020 va in onda su Canale 5 in prima serata e in prima tv una nuova serie televisiva che s’intitola L’ora della verità, tratta dal romanzo di Michel Bussi (in lingua francese s’intitola Le temps est assassin) e che ha debuttato dapprima in Francia conquistando l’audience. In Italia, la serie viene proposta in tre appuntamenti che accorpano le otto puntate di cui è composta la prima ed unica stagione. Nel cast vediamo anche Caterina Murino, attrice che in tv abbiamo visto ne L’isola di Pietro e Taxy Brooklyn, ma anche in DOn Matteo e Il giovane Casanova. Vediamo qual è la trama della serie tv.

Tutto quello che c’è da sapere su L’ora della verità: trama, cast, quante puntate, streaming

L’ora della verità, la trama

Clotilde ha perso la sua famiglia quando aveva 15 anni: in un tragico incidente, sono morti mamma, papà e fratello. Clotilde è stata l’unica ad essersi salvata. A distanza di 25 anni da quel tragico episodio, Clotilde è costretta a tornare in Corsica per un problema legato a sua figlia. La sua vita è andata avanti, si è costruita una famiglia tutta sua, sposando il marito e mettendo al mondo una figlia, eppure il passato sembra essere intenzionato a tornare a galla, soprattutto quando è costretta a tornare dove ha perso tutto. Tornando in Corsica, accade che Clotilde riceve una strana lettera e il mittente è sua madre.

Il cast della serie L’ora della verità

La lettera sembra essere stata scritta da poco e Clotilde è sconvolta nell’appurare che sua madre, forse, non è morta in quell’incidente di tanti anni prima e che forse è viva, lì fuori da qualche parte. E allora perché non si è mai fatta sentire in tutti quegli anni? Cos’è successo? Clotilde ha intenzione di scoprire la verità e chiede aiuto al nonno. César ha raccolto diverse prove in un dossier ma, quando Clotilde lo raggiunge per avere maggiori informazioni, scopre che l’uomo è morto. L’ora della verità vi aspetta su Canale 5 da domenica 30 agosto, in prima serata.

