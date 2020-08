L’ora della verità, il cast della nuova serie tv in onda su Canale 5

Clotilde, quand’era appena un’adolescente, ha perso la sua famiglia in un tragico incidente di cui soltanto lei è rimasta incolume. Sono trascorsi venticinque anni da quel terribile episodio che ha segnato la sua vita e Clotilde è ormai adulta, a sua volta madre e moglie. Non ha messo più piede in Corsica e non avrebbe mai voluto farlo, ma ad un certo punto – a causa di un problema che riguarda sua figlia – è costretta a farlo. Tornata sull’isola, i ricordi riaffiorano prepotenti e Clotilde è costretta ad affrontare la verità sul suo passato, soprattutto quando le arriva una strana lettera e il mittente è sua madre, la stessa madre che sarebbe morta tanti anni prima. Questa è la trama della nuova serie tv L’ora della verità, in onda su Canale 5 a partire da domenica 30 agosto e per tre appuntamenti. La serie è composta da una sola stagione di otto puntate, che però in Italia sono state accorpate in tre serate. Vediamo chi c’è nel cast.

La trama della serie tv L’ora della verità: di cosa parla

L’ora della verità, il cast: personaggi e attori

Chi vediamo nel cast de L’ora della verità. Partiamo dalla protagonista, Clotilde, che è interpretata da Mathilde Seigner, che in televisione ha recitato in diverse serie e film come Harry, un amico vero, Accada quel che accada, Torno da mia madre e Chacun sa vie. Al suo fianco, vediamo l’attrice Caterina Murino che interpreta Palma Idrissi, mentre Jennifer Bartoli interpreta Salomé Romani.

Tutto quello che c’è da sapere su L’ora della verità: trama, cast, quante puntate, streaming

E nel cast vediamo anche Gregory Fitoussi che interpreta Paul, Thierry Godard che interpreta Franck Baron, Zoe Marchal che intepreta Valentine Baron, Esther Valding che interpreta Clotilde da ragazzina, Theo Frilet che interpreta Nicolas Idrissi, Cyril Lecomte che interpreta Stephane Garcia e Stanley Weber che interpreta Natale Angeli. E ancora vediamo Serge Riaboukine, Valeria Cavalli, Dani, Pierre Salasca, Clement Geerts, Maxime Coggio, Marie Drion, Michel Ferracci ed Eric Godon.

