Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata dell’8 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata dell’8 ottobre su Italia 1

Questa sera, 8 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che stasera vedrà alla conduzione il trio composto da Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmieri che prenderà il posto di Giulio Golia, risultato positivo al Covid. Come da tradizione assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 8 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

La puntata di oggi de Le Iene 2020 vedrà tanti servizi. Uno di questi sarà dedicato al Covid-19 e in particolare all’uso del plasma come cura, Che fine ha fatto il plasma contro il Covid? Alessandro Politi parlerà dei risultati ottenuti dal plasma iperimmune nel trattare pazienti colpiti dal coronavirus. Ma perchè la raccolta di plasma iperimmune in Italia fatica a partire nonostante il parere favorevole di diversi medici? Torneranno poi gli scherzi de Le iene e questa volta la vittima sarà Red Ronnie, un vegano intransigente cui viene fatto credere di aver mangiato della carne. Nina Palmieri ci porterà poi a Verona per raccontare il caso del batterio killer che ha ucciso molti neonati nell’ospedale della città, attraverso i racconti delle mamme. Le Iene vanno in onda stasera, 8 ottobre 2020, dalle 21.20 su Italia 1.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

Potrebbero interessarti Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast Nero a metà 3 si farà: le anticipazioni sulla terza stagione e quando va in onda Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti