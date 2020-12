Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 3 dicembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 3 dicembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 3 dicembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene si parlerà del caso Silvia Romano e delle dichiarazioni esclusive di un testimone che ha preso parte alle ricerche della giovane rapita in Kenya nel 2018 e ritrovata poi l’8 maggio 2020. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli hano raccolto in esclusiva la testimonianza di un uomo che dice di conoscere molti particolari circa questa vicenda e racconterà la trattativa che c’è stata per la liberazione di Silvia, fornendo anche dettagli sul riscatto. “Se sapevo dove era tenuta nascosta Silvia Romano? Sì, avevo un contatto nella foresta che mi avrebbe dato questa informazione”.

Qui a seguire un’anticipazione dell’intervista al testimone:

Iena: “Silvia Romano poteva essere liberata prima?”

Testimone: “Sì, ne sono sicuro”.

Iena: “Cos’è successo nei primi mesi successivi al suo rapimento?”.

Testimone: “C’erano troppe interferenze sul campo, chi doveva scegliere non poteva farlo con serenità perché aveva troppe proposte da troppe angolazioni”.

Iena: “Come mai da un certo punto in poi di questa storia non se ne è più parlato?”.

Testimone: “Bisognerebbe chiederlo a chi effettivamente stava cercando Silvia”.

(…)

Testimone: “Se sapevo saputo dove era tenuta nascosta Silvia Romano? Sì, avevo un contatto nella foresta che mi avrebbe dato questa informazione”.

Iena: “Quanto eri certo di questa informazione?”.

Testimone: “Al 90%. Perché non si arriva al dunque (liberazione dell’ostaggio, ndr.)? C’erano interferenze da tutte le parti, chi doveva prendere una decisione non ha potuto farlo con tranquillità. Per la libertà di un ostaggio tutto è possibile, il «come» è un altro discorso”.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Questa sera a Le Iene si parlerà anche della Cannabis, che per l’Onu non fa più parte della “Lista IV” degli stupefacenti assieme a eronia e cocaina come stabilito dalle Nazioni Unite, via libera quindi all’uso terapeutico.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

