Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 26 marzo su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 26 marzo 2021 su Italia 1

Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 26 marzo 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 26 marzo 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Giulio Golia e Francesca Di Stefano continueranno a seguire la storia di Gianmarco Pozzi, il giovane morto a 28 anni a Ponza. La famiglia non ha mai creduto che si sia trattato di un incidente, ma piuttosto di un omicidio. La procura ha aperto un’indagine contro ignoti, attorno alla quale ci sono sospetti riguardanti l’ambiente dello spaccio. Il sindaco di Ponza, Fierraiuolo, ha sottolineato che condanna l’operato di chi percorre strade illegali: “Nutro la massima fiducia nella magistratura che saprà fare luce sull’intera vicenda per perseguire i soggetti a carico dei quali emergeranno le eventuali responsabilità“.

Il sindaco di Ponza ha ribadito la sua speranza di poter garantire alla popolazione e ai turisti il diritto di poter soggiornare con tranquillità. Un altro servizio sarà dedicato a Gessica Notaro, la quale è stata sfregiata con l’acido dal fidanzato 4 anni fa.

Inoltre, alcuni giorni fa è stato condiviso un video sui social in cui Jean Pierre, un giovane omosessuale, è stato picchiato a Roma per aver dato un bacio al suo fidanzato. Questo avvenimento ha riaperto il dibattito sulla necessità di una legge contro l’omotransfobia, per condannare coloro che attaccano le persone in base al loro orientamento sessuale e alla loro identità di genere. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 26 marzo 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

