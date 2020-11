Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 24 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 24 novembre su Italia 1

Questa sera, martedì 24 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 24 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Nella puntata che va in onda questa sera si parlerà della Strage di Erba. Arriva una nuova testimonianza, quella di Abdi Kais, tunisino arrestato insieme ai componenti del clan Marzouk ufficialmente residente nella casa di Azouz e Raffaella – in via Diaz 25 a Erba – e che avrebbe frequentato l’abitazione dove fu commesso il delitto, proprio nei mesi precedenti a quella che è stata definita come la più atroce impresa criminale della storia della Repubblica. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti mostreranno le dichiarazioni inedite di un testimone mai sentito finora.

Si parlerà ancora di Covid, in particolare della lotta dentro i pronto soccorsi e a mostrare cosa accade all’interno delle strutture sanitarie del nostro paese saranno Alessandro Politi e Marco Fubini. “La situazione è grave perché il fluire di pazienti al pronto soccorso è enorme”, spiegano nel servizio. Le Iene mostrano come funziona il Pronto Soccorso dell’azienda Ospedaliera di Padova, dove, da oltre un mese, stiamo documentando la lotta in prima linea contro il coronavirus.

Lo scherzo di questa sera invece sarà per Adriana Volpe, la conduttrice infatti è rimasta vittima di Stefano Corti e Alessandro Onnis che le nascondono il cane e mentre lei vaga alla ricerca dell’animale trova una museruola sadomaso.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

