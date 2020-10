Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 13 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata dell’8 ottobre su Italia 1

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che stasera vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band. Come da tradizione assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 13 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

La puntata di oggi de Le Iene 2020 vedrà tanti servizi. Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese torneranno sul campione del ciclismo: Marco Pantani. I due sono andati da Urbano Cairo, presidente di Rcs Media Group e patron del Giro d’Italia, per chiedergli se acconsente a mettere il nome di Pantani sulla coppa del Giro d’Italia del 1999. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli hanno invece incontrato Marika, affetta da tetraparesi spastica distonica e il suo sogno di viaggiare in moto. Le due Iene, con l’aiuto di Simone Zignoli, esaudiranno questo suo sogno, preparando un viaggio speciale. Andrea Agresti, racconterà di uno strano business che unisce alcuni vecchietti al parco e tossici, che rubano generi alimentari per rivenderli a metà prezzo agli anziani. E poi con quei soldi si comprano la droga. Le Iene vanno in onda stasera, 13 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Italia 1.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

