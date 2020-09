L’allieva 3, la trama della nuova stagione: cosa succederà

L’allieva torna in tv con la terza stagione. Il capitolo 3 ripropone la coppia Alessandra Mastronardi-Lino Guanciale sui piccoli schermi con la regia di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini. La terza stagione è tratta dai romanzi “Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” e vede Alice Allevi spogliarsi del camice d’allieva e diventare finalmente un medico legale a tutti gli effetti. La serie tv è coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy e torna sui piccoli schermi di Rai 1 a partire da domenica 27 settembre 2020, alle ore 21:25. Ma di cosa parla la terza stagione? Qual è la trama de L’allieva 3?

Tutto su L’allieva 3: trama, cast, streaming

In questa nuova stagione vediamo Alice non più come una semplice allieva, ma come un medico legale a tutti gli effetti. La specializzazione è finita e finalmente può incamminarsi verso il mondo della medicina legale seguendo il suo mentore nonché fidanzato Claudio Conforti. L’autostima professionale di Alice cresce a vista d’occhio ma, con l’arrivo della “suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la dottoressa Andrea Manes, il suo rapporto con Claudio inizia a sentirsi minacciato. Alice è affascinata da questa donna così carismatica, dalla carriera sfavillante, è l’emblema del successo femminile e Andrea sceglie Alice come sua assistente personale, ricoprendola d’incarichi, responsabilità e anche tante aspettative monopolizzando la sua vita. A complicare le cose ci sarà anche il fratello di Claudio, Giacomo Conforti, due uomini estremamente diversi: mentre Claudio è preciso e ligio al dovere, Giacomo marcia fuori dagli schemi e la sua comparsa aprirà vecchie ferite costringendo Claudio e Alice a prendere drastiche decisioni per il loro futuro. Claudio, inoltre, è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione, mentre la professoressa Boschi, delusa per la mancata promozione, decide di esiliarsi. In questa stagione ritroveremo anche il fratello di Alice, Marco, diventato papà della piccola Camilla. L’allieva 3 vi aspetta su Rai 1 a partire da domenica 27 settembre 2020.

Il cast de L’allieva 3

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2020 L’allieva 3, il cast completo della serie tv La preda perfetta, il film: trama, cast e streaming