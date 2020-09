L’allieva 3, il cast della serie tv

L’allieva 3 arriva in prima tv e in prima serata su Rai 1 da domenica 27 settembre 2020, ore 21:25. La storia di Alice fa un passo in avanti: la Allevi ormai è un medico legale a tutti gli effetti, ha finito la specializzazione e può finalmente avviare al meglio la sua carriera, complice anche l’insegnamento del suo mentore, Claudio Conforti, nonché suo fidanzato. In questa stagione, Alice dovrà avere a che fare con la nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la professoressa Andrea Manes, una donna per la quale nutrirà profonda stima e ammirazione ma che la sceglierà come sua assistente e di conseguenza manipolerà la sua vita, ricoprendola di incarichi, responsabilità e alte aspettative. Questa new entry andrà ad intaccare il precario equilibrio tra Alice e Claudio, per non parlare del ritorno di suo fratello, Giacomo, che riaprirà vecchie ferite. Vediamo chi c’è nel cast de L’allieva 3.

Il cast

Nel cast de L’allieva 3 rivedremo ovviamente Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che interpretano rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti. In più, vedremo anche Antonia Liskova che interpreta la temuta professoressa Andrea Manes, la nuova “suprema” dell’Istituto di Medicina Legale. Poi vedremo anche Giacomo Conforti, il fratello di Claudio, interpretato da Sergio Assisi. Vedremo anche il PM Sergio Einardi interpretato da Giorgio Marchesi, Silvia Barni interpretata da Chiara Mastalli e l’agente Visone interpretato da Fabrizio Coniglio. La professoressa Boschi è interpretata da Giselda Volodi. Arrivano due new entry: Sandro, interpretato da Stefano Rossi Giordani, e Giulia, interpretata da Giorgia Gambuzza, entrambi nuovi specializzandi. Tornano anche i colleghi di Alice, Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano) e il dott. Anceschi (Francesco Procopio). Vedremo anche Marco, il fratello di Alice, interpretato da Pierpaolo Spollon e Cornelia, interpretata da Anna Dalton.

La trama de L’allieva 3

