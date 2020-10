Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni (trama) della terza puntata

Questa sera, 6 ottobre 2020, su Rai 1 torna l’appuntamento in prima serata con Imma Tataranni, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replica della prima stagione, in attesa della seconda. La puntata che va in onda questa sera, martedì 6 ottobre 2020, è la terza e s’intitola “I giardini della memoria“. Vediamo qual è la trama della puntata.

Anticipazioni: la trama della terza puntata

In una gravina fuori Matera viene trovato il cadavere mummificato di Domenico Bruno, un architetto scomparso 15 anni prima: ad un primo esame, la morte dell’uomo appare come la conseguenza di un incidente; Imma Tataranni partecipa ad un convegno di Giulio Bruno, figlio di Domenico, che la segretaria Diana sa essere stato in cattivi rapporti col padre. Parlando con don Mariano, Imma scopre che Domenico aveva vinto un appalto per un progetto chiamato I giardini della memoria, ma non se ne fece niente. Un particolare delle scarpe, il sentimento visionario ed ecologista e l’auto parcheggiata lontano, fanno pensare a Imma che si sia trattato di un omicidio… Intanto in Procura arriva Jessica Matarazzo, nuovo agente di polizia giudiziaria e reginetta di bellezza catanese.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della terza puntata di Imma Tataranni, sostituto procuratore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito gli attori:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nel cast della terza puntata di Imma Tataranni anche: Giada Laudicina (Cinzia), Gianni Lillo (Capozzo), Ilaria Brusadelli (Penelope), Elvira Zingone (Maria), Giuseppe Ragone (giornalista Zazza), Luca Avagliano (Ettore Rossetti), Mauro Conte (Andrea Saponaro), Mario Scerbo (Manna, collaboratore di Andrea Saponaro), Giorgio Careccia (Paolo Calandra), Pier Giorgio Bellocchio (Giulio Bruno), Giorgio Colangeli (Domenico Bruno), Maria Braia (intervistatrice), Egidia Bruno (madre di Andrea Saponaro), Giustina Buonuomo (vedova di Domenico Bruno), Annamaria De Luca (Porzia), Ilir Jacellari (badante Nikolaus), Giulia Klanac (attivista), Antonio Montemurro (signor De Ruggeri), Alessandra Sarno (professoressa Todisco) e Guendalina Losito (Bea).

Potrebbero interessarti Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della terza puntata dello show di Brignano Name That Tune – Indovina La Canzone: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 ottobre DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 6 ottobre 2020 su La7