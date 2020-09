Vanessa Scalera, chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni: carriera, vita privata, fidanzato

Vanessa Scalera è l’attrice che interpreta Imma Tataranni, quella che per molti è considerata la versione femminile del Commissario Montalbano. Il popolare sostituto procuratore torna in tv su Rai 1 a partire da stasera, martedì 22 settembre 2020, in prima serata dalle 21.25. Ma chi è Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta Imma Tataranni? Scopriamo insieme la sua carriera e la vita privata.

Carriera

Vanessa Scalera è l’attrice apprezzata e conosciuta dal grande pubblico per come interpreta il personaggio di Imma Tataranni, la serie tv di Rai 1 tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia. Nata in Puglia, a Mesagne, il 5 aprile 1977, Vanessa Scalera sin da piccola ha dimostrato di essere appassionata e attratta dal mondo della recitazione. Ma non solo, perché da piccola amava anche fare le imitazioni. Tempo fa, in un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha infatti ammesso: “Ripenso a quella ragazzina che amava stare su un palco, recitare poesie e monologhi e fare le imitazioni. Quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo”. Muove i primi passi della sua carriera a teatro, quando – appena diciannovenne – si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno. Il debutto arriva a 20 anni accanto a Johnny Dorelli. Dopo aver fatto tanto teatro, nel 2013 si è aggiudicata il premio Agis Teatro come miglior attrice per lo spettacolo Prima di andare via.

La prima esperienza al cinema arriva nel 2001 con il film “Mari del Sud”, seguiti da Vincere e Bella addormentata di Marco Bellocchio, Mia madre di Nanni Moretti e Nome di donna di Marco Tullio Giordana. Il nome di Vanessa Scalera ha ottenuto spessore sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a Squadra Antimafia – Palermo oggi. Ha recitato anche nella fiction L’Aquila – Grandi speranze e nel film Lea sulla vita di Lea Garofalo.

Nel 2019, arriva per lei la svolta con la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore che spopola su Rai 1. “Avevo già letto un romanzo di Mariolina Venezia e il personaggio di Imma mi aveva colpito per il suo essere così particolare. Mi piaceva molto l’idea di interpretarla”, ha spiegato Vanessa. “Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma’. Non ci potevo credere, ero felice. E pure lui. Poi ci siamo sentiti e Francesco, supertifoso della Juventus, mi ha detto: ‘Oggi è un giorno bellissimo: la Juve ha preso Ronaldo e io ho preso la Scalera!’, ha dichiarato l’attrice.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Vanessa Scalera è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che ha un compagno, ma l’attrice non ha voluto rivelarne l’identità. . In un’intervista, però, l’attrice salentina ha ribadito che la presenza di quest’uomo al suo fianco è indispensabile. “La persona di cui mi fido di più al mondo, il suo giudizio è insindacabile”. Inoltre, non ha un debole per la vita social, preferisce tenersi ben distante, per cui non la troverete facilmente su Instagram, Twitter o Facebook.

Potrebbero interessarti Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, cast e streaming dello show di Brignano Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il cast della prima puntata Imma Tataranni, la trama della prima puntata: “L’estate al dito”