Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il cast della prima puntata

IMMA TATARANNI CAST – Questa sera, 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate al dito” che vedrà la protagonista alle prese con un giallo molto intricato. Ma qual è il cast della prima puntata della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Nella puntata in onda oggi, 22 settembre 2020, di Imma Tataranni (titolo: “L’estate al dito”) vedremo anche altri interpreti (cast): Anna Rita Colucci (Nunzia Campanile), Michele De Virgilio (Simone Vaccaro), Arianna Sorrentino (Leila), Giampaolo Morelli (Sergio Covaser), Giuseppe Ragone (giornalista Zazza), Elvira Zingone (Maria), Annamaria De Luca (Porzia), Fiorenza Armaiuoli (barista del Lido delle Sirene), Anna Rita Del Piano (estetista Elisa), Roberto Galano (Rinaldi), Eustachio Guida (bagnino Andrea), Licia Lanera (Anna Speranza), Chiara Lo Staglio (commessa), Antonio Montemurro (signor De Ruggeri), Ivana Pantaleo (viaggiatrice), Gianni Parisi (giudice Eugenio Romaniello), Saverio Pietracito (proprietario della latteria), Maria Rosaria Rizzi (moglie di Eugenio Romaniello), Maria Rosaria Russo (signora Vega), Thomas Semeraro (buttafuori), Michele Sinisi (Marco Speranza), Federico Tocci (direttore di produzione), Guendalina Losito (Bea).

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma dove vedere la serie in tv e live streaming? La serie tv va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

