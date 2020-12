Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 2 dicembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la fiction che vede ancora protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma quali sono le anticipazioni sulla seconda puntata? Cosa succederà? Di seguito tutte le anticipazioni (trama e cast) nel dettaglio.

Anticipazioni: trama della seconda puntata

Nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua, Luisa e Andrea continuano ad indagare sul duplice omicidio in casa di Sara e arrivano ad incastrare Katja: era quest’ultima a passare soldi a Rocco, l’ex marito della vittima, poiché Katja è risultata essere la sua amante e aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Intanto Roberta deve fare un’importante confessione a suo figlio Matteo. Elio avrebbe voluto stargli più vicino e crescerlo come un padre dovrebbe fare, ma Roberta ha sempre voluto tenerlo distante perché non si è mai fidata abbastanza di lui e non l’ha voluto vicino a suo figlio. Intanto in paese si celebra il funerale di Sara e Luca, a cui partecipa anche Beatrice, devastata dalla perdita ma che ha un’informazione importante per Luisa: Rocco possedeva una pistola e la custodiva in casa. Matteo, dopo aver parlato con la mamma, dà il via libera ad Elio affinché lo riconosca legalmente e i due ex coniugi si riavvicinano inevitabilmente dando spazio ai ricordi. Continuano le indagini sul passato delle due vittime ed emerge che Luca era un contrabbandiere.

Il silenzio dell’acqua 2: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata The Legend of Tarzan: tutto quello che c’è da sapere sul film Chi è Carlotta Proietti, la figlia minore di Gigi Proietti