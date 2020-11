Il silenzio dell’acqua 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto per la seconda stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono previste quattro puntate da due episodi ciascuna (8 episodi). Dopo il successo del primo ciclo di otto episodi, su Canale 5 torna la fortunata serie tv co-prodotta da RTI e Garbo Produzioni e diretta da Pier Belloni. A un anno di distanza, ritroviamo i poliziotti Luisa Ferrari e Andrea Baldini pronti ad affrontare una nuova indagine. La prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 andrà in onda venerdì 27 novembre 2020; l’ultima venerdì 18 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): venerdì 4 dicembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): venerdì 11 dicembre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): venerdì 18 dicembre 2020

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il silenzio dell’acqua 2, ma quanto durano (durata) gli episodi? Ogni episodio della fiction ha una durata di circa cinquanta minuti. Di conseguenza ogni puntata, composta da 2 episodi, ha una durata totale di 100 minuti. Ogni puntata de Il silenzio dell’acqua 2 dovrebbe iniziare intorno alle 21,30 per terminare alle ore 23,15 (circa).

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il venerdì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

