Il silenzio dell’acqua 2: trama, cast, quante puntate, romanzo e streaming

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 – Tornano le avventure che vedono in campo la squadra formata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, protagonisti della fiction Il silenzio dell’acqua, che torna su Canale 5 da venerdì 27 novembre 2020 in prima serata con la seconda stagione. La serie è una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni ed è diretta da Pier Belloni. La seconda stagione è stata girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019 e la storia segue i due detective Luisa Ferrari e Andrea Baldini intenti a risolvere il caso legato ad un duplice omicidio.

Trama

La storia riparte ad un anno di distanza dalla prima stagione e Luisa e Andrea tornano a far coppia per lavorare ad un nuovo caso, un omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio Luca: i due sono stati trovati senza vita nella loro casa, la mamma uccisa accoltellata e il ragazzo invece con un colpo d’arma da fuoco. La figlia di sei anni invece viene ritrovata da sola a vagare nei boschi, in fase di shock. I sospetti vanno a Rocco, l’ex marito di Sara, il quale aveva perso la custodia dei figli con la separazione.

La trama de Il silenzio dell’acqua 2

Cast

Chi vediamo nel cast della serie? Come già detto, i protagonisti sono Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che interpretano Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Camilla Filippi è Roberta, mentre Jessica Claudia Paun è Giulia Liverani. Fausto Maria Sciarappa è don Carlo De Luca, mentre Barbara Chichiarelli è Silvia Visentin. Elio Moras è interpretato da Stefano Pesce, mentre Alessandro Cremona interpreta Salvatore Liverani.

Il cast de Il silenzio dell’acqua 2

Il silenzio dell’acqua 2: quante puntate

Da quante puntate è composta la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua? Il secondo capitolo è formato da otto episodi divisi in quattro serate, in onda da venerdì 27 novembre 2020. Ecco il calendario:

Prima puntata, 27 novembre

Seconda puntata, 4 dicembre

Terza puntata, 11 dicembre

Quarta puntata, 18 dicembre

Romanzo

Con l’arrivo della seconda stagione in tv, anche in libreria arriva il libro “Il silenzio dell’acqua, il prezzo da pagare”, edito da Mondadori, un murder mystery tratto dall’omonima serie tv di Adriano Barone, autore di fumetti, cortometraggi e cartoni animati che ha vinto il premio Boscarato, da anni collabora con Sergio Bonelli Editore e, prima di questo romanzo, con Mondadori ha pubblicato “Ride – Il gioco del custode”.

Streaming e tv

Dove vedere la serie tv in streaming? Il silenzio dell’acqua vi aspetta su Canale 5 in prima serata, dalle ore 21:25 a partire da venerdì 27 novembre 2020. Per vedere la serie in diretta tv dovete sintonizzarvi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming oppure recuperare gli episodi andati in onda può farlo tramite MediasetPlay, che dispone anche di un’app da scaricare su smartphone e tablet.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2: l’orario della messa in onda su Canale 5 Il silenzio dell’acqua: il finale della prima stagione, cosa è successo