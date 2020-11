Il silenzio dell’acqua 2, il cast della fiction di Canale 5

Su Canale 5 torna Il silenzio dell’acqua, la fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini giunta alla seconda stagione: otto nuovi episodi per quattro serate vi attendono su Canale 5; rispetto alla prima stagione, la seconda è ambientata un anno dopo e Luisa e Andrea si troveranno a dover indagare su un caso di duplice omicidio più complicato di quel che sembra. Sara, una mamma divorziata, è stata uccisa in casa insieme al figlio adolescente, mentre la figlia di sei anni, unica superstite, è stata trovata a vagare tra i boschi in stato di shock. I primi sospetti vanno all’ex marito della donna, ma le indagini porteranno a galla altri dettagli inquietanti. Ma chi vediamo nel cast?

Tutto su Il silenzio dell’acqua 2: trama, cast, libro, streaming

Il cast

Il cast è composto dalla coppia Ambra Angiolini-Giorgio Pasotti che interpretano i due detective, Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Luisa è il vicequestore della Omicidi di Trieste tornata a Castel Marciano dov’è ambientata la storia per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega Andrea, ma qui rimarrà bloccata da un duplice omicidio. Andrea sta affrontando un cambiamento, poiché ha ricevuto una promozione e sta per andare alle Omicidi di Trieste, ha chiesto a Roberta di sposarlo e ha un buon rapporto con il figlio della donna, Matteo, ma tutto cambia quando il padre biologico del bambino torna. Roberta, la compagna di Andrea, è interpretata da Camilla Filippi.

La trama de Il silenzio dell’acqua 2

Nel cast questa stagione vediamo anche Jessica Claudia Paun, giovanissima new entry che interpreta la piccola Giulia, la bambina di sei anni figlia di Sara, la donna assassinata. Fausto Maria Sciarappa invece interpreta Don Carlo De Luca, mentre Barbara Chichiarelli è Silvia Visentin, sorella di Sara. Stefano Pesce interpreta Elio Moras, il padre naturale di Matteo che torna dal nulla per scombinare la vita di Andrea. Alessandro Cremona invece interpreta Salvatore Liverani, il padre di Rocco, l’ex marito di Sara. Giulio Corso invece interpreta proprio Rocco, il padre di Giulia e Luca, l’altro figlio assassinato. Riccardo Maria Manera invece interpreta Matteo, il figlio di Roberta.

Infine nel cast vediamo anche Claudio Castrogiovanni, Silvia Degrandi, Stefano Alessandroni, Andrea Gherpelli, Gabriele Falsetta, Martina Gatti e Margherita Laterza. E ancora Giorgia Cardaci, Miriam Guaiana e Pietro Belloni.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2: l’orario della messa in onda su Canale 5 Il silenzio dell’acqua: il finale della prima stagione, cosa è successo