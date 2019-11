Il Collegio, lite tra Martina Brondin e Mario Tricca: “Ti spacco la faccia”

Una scena piuttosto violenta, come raramente si erano mai viste nelle quattro edizioni de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 amatissimo dai giovani e molto seguito anche sui social. Protagonisti dell’acceso diverbio sono stati gli alunni Martina Brondin e Mario Tricca, nel corso della puntata di ieri, 19 novembre 2019.

Vista l’inosservanza delle regole e la maleducazione di molti dei ragazzi de Il Collegio 4, il Preside era stato costretto a prendere una decisione innovativa e drastica: l’educazione separata. Così alcuni ragazzi si sono ritrovati a fare da insegnanti alle rispettive compagne e viceversa.

A tenere la lezione sono la Brondin e Asia Busciantella. Il clima però si fa subito pesante, con gli altri studenti che cercano di prevaricarle e non ascoltano quanto stanno dicendo. Tricca allora sembra fare il verso a Martina e si offre di prendere il loro posto dicendo che sarebbe più bravo a insegnare.

La ragazza, a questo punto, perde completamente la pazienza, considerando anche che in precedenza aveva subito atti di bullismo. Così la Brondin si alza e fa per mettere le mani addosso a Tricca, ritenendo che le abbia mancato di rispetto.

Non contenta, l’allieva de Il Collegio prende il quaderno di italiano di Mario e lo strappa pagina per pagina. “Quello che non ti ho dato prima te le do adesso!” e ancora “Mi cacciano ma almeno ti spacco la faccia!”, dice violentemente Martina.

Il ragazzo, intanto, scoppia a piangere e chiede l’intervento del preside. Paolo Bosisio decide così di non mandare i due ragazzi alla gita prevista da lì a breve. Eppure le cose sembrano non migliorare. La giovane minaccia di “buttarsi di sotto” pur di non stare da sola con Mario, mentre quest’ultimo continua a piangere non capendo perché sia stato sospeso anche lui.

I due con il tempo sembrano però aver ritrovato un ottimo rapporto. Su Instagram infatti hanno pubblicato dei post in cui appaiono abbracciati e dimostrano di essere diventati molto amici. Alcuni utenti sui social, visto il cambiamento di atteggiamento dopo la fine delle registrazioni, hanno ipotizzato che quanto visto in tv fosse una messa in scena.

Accuse prontamente rispedite al mittente da Mario Tricca: “Sto leggendo commenti di persone che non accettano il fatto che io e Martina siamo diventati amici… la vita è così un giorno vuoi uccidere una persona e quello dopo abbracciarla”.

