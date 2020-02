I nostri figli, la trama del film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti: di cosa parla la storia

Non è una rarità che la televisione s’ispiri a fatti realmente accaduti per realizzare poi un prodotto d’intrattenimento: è il caso di I nostri figli, il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti (al loro terzo film “da genitori” insieme), che s’ispira al caso di femminicidio che ha coinvolto Marianna Manduca e i suoi tre figli, rimasti orfani e poi adottati da suo cugino, Carmelo.

Il film, realizzato per la tv, è andato in onda la prima volta nel 2018, coinvolgendo oltre 5 milioni di telespettatori, e viene riproposto in prima serata anche martedì 25 febbraio 2020, sempre su Rai 1.

Tutto sul film I nostri figli: trama, cast, trailer e streaming

Ecco qual è la trama della storia.

I nostri figli, la trama del film: ecco di cosa parla

Roberto e Anna vivono felicemente a Senigallia, hanno una bella casa, un’attività che bene o male procede nonostante la crisi e due bei figli. Il loro è un matrimonio ben riuscito, Anna e Roberto sono una coppia come tante eppure sanno tirar fuori il meglio di sé e affrontare le difficoltà di tutti i giorni insieme.

La loro vita tranquilla viene stravolta da una tragedia: Elena, la cugina di Roberto, viene brutalmente assassinata dal marito. Oltre alla tragedia in sé, a complicare il tutto sono i tre figli di Elena, ormai orfani di madre

Il cast del film I nostri figli

La loro famiglia è ormai sgretolata e non resta che a Roberto raccoglierne i cocci per salvare il salvabile. Spalleggiato dalla moglie, Roberto decide di accogliere in casa propria questi tre bambini, Luca, Giovanni e Claudio, che da un giorno all’altro hanno perso madre, padre, famiglia, casa, certezze.

I bambini, abituati alla loro Sicilia, si trasferiscono dal cugino della madre ma l’assestamento non è facile. Roberto e Anna a loro volta hanno due figli e il connubio tra due famiglie diverse non è facile.

Potrebbero interessarti I sopravvissuti: chi sono Vera Gemma e Gennaro Lillio, concorrenti a Pechino Express 2020 Bangkok, la terza tappa di Pechino Express 2020 nella capitale thailandese Alessandro Marcelli, chi è il medico di Pechino Express 2020

La storia vera a cui s’ispira il film I nostri figli

Il film vuole porre l’attenzione sul dramma del femminicidio e sui problemi che devono affrontare quelli che purtroppo restano e devono raccogliere i cocci, in particolare i bambini e gli adolescenti che sono soltanto vittime di effetti collaterali.

I nostri figli vi aspetta su Rai 1 martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 21:25.