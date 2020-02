I nostri figli, il cast del film: Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti di nuovo insieme

Su Rai 1 torna il film I nostri figli, una pellicola del 2018 con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ispirata a una storia vera di femminicidio. La trama parla di una famiglia costretta ad accogliere in casa tre bambini, orfani di madre. Roberto, il protagonista, insieme a sua moglie Anna hanno una vita normale, costruita mattone dopo mattone: un’attività loro, due bambini, una casa a Senigallia.

La loro quiete viene stravolta quando la cugina di Roberto, Elena, viene assassinata dal marito e i suoi tre figli, Luca, Giovanni e Claudio, non soltanto perdono la mamma, ma ogni punto di riferimento al mondo.

Tutto sul film I nostri figli: trama, cast, trailer e streaming

Così, Roberto e Anna decidono di farsi carico di queste tre vittime allo sbaraglio.

Ma chi vediamo nel cast?

I nostri figli, il cast del fim

Partiamo dai protagonisti adulti di questa vicenda: per la terza volta consecutiva, vediamo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti recitare fianco a fianco come genitori.

“Lavorare con Giorgio è magnifico, fra noi c’è una grande confidenza e anche un modo molto simile di vedere le cose”, ha dichiarato Vanessa Incontrada in un’interivsta con TV Sorrisi e Canzoni.

Della Incontrada, Pasotti invece ha detto: “Ormai ci conosciamo come due parenti, Vanessa è una compagna di viaggio perfetta e una grande professionista”.

Riguardo i protagonisti, Pasotti ha poi spiegato: “Parliamo di due veri eroi e quindi mi auguro che questa storia possa far riflettere tutti gli spettatori non solo sul problema del femminicidio, ma anche sul fatto che una tragedia del genere può avere un lieto fine”.

Nel cast vediamo anche Francesco Emanuele Chinnici che interpreta Luca, Gabriele Provenzano che interpreta Giovanni, Francesco Tiburzi che interpreta Diego, Elia Maugeri che interpreta Riccardo e Rayen Hamzoui che interpreta Claudio.

La storia vera a cui s’ispira il film I nostri figli

E poi vediamo Annalisa Insardà che interpreta Lorenza Carbone, Jerry Mastrodomenico che interpreta Ialongo e Marzia Ubaldi che interpreta Giulia.

Il film è stato realizzato in collaborazione con Paola Giulianelli e Carmelo Calì, i due personaggi della vita vera ai quali s’ispirano Roberto e Anna, che hanno dato il loro contributo alla sceneggiatura ed erano sempre presenti durante le riprese. “Erano sempre sul set e perciò sentivamo doppiamente la responsabilità di rappresentarli. Ma i loro racconti, i loro commenti alle scene che giravamo ci arricchivano molto e ci hanno aiutato a capire tante cose, a cominciare dal rapporto fra loro come marito e moglie”, ha spiegato Vanessa Incontrada.

Per Pasotti, è stato comunque un lavoro difficile. “Abbiamo dovuto riportare in una fiction una realtà dura, fatta di grande affetto e tanto amore ma anche di stenti. Il mio personaggio è combattuto tra i doveri di padre, per i due bambini che già ha, e la responsabilità di non abbandonare i tre orfani, il tutto in mezzo a grossi problemi di natura economica”.

I nostri figli vi aspetta su Rai 1 martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 21:25.