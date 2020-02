I nostri figli, il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti: trama, cast, trailer e streaming

Arriva su Rai 1 il film I nostri figli, un prodotto nato per la televisione (e non per il cinema) e diretto da Andrea Porporati. Ispiratosi al caso di femminicidio di Marianna Manduca, i cui tre figli sono stati poi adottati da un cugino della donna (Carmelo Calì) e sua moglie (Paola Giulianelli), il film è stato trasmesso per la prima volta nel 2018 e vede protagonisti Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada.

La prima volta che il film è andato in onda era il 6 dicembre 2018 e ha ottenuto 5 440 000 telespettatori agli ascolti con il 24,5% di share.

Le riprese si sono svolte presso il comune marchigiano di Senigallia. Paola Giulianelli e Carmelo Calì, i veri protagonisti di questa storia vera, hanno dato il loro contributo al film con la sceneggiatura e hanno assistito anche alle riprese.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama e chi vediamo nel cast? Vediamo di seguito tutte le informazioni necessarie.

I nostri figli, il film: la trama

Elena è mamma di tre figli. Originaria di un piccolo paesino della Sicilia, la donna viene brutalmente assassinata dal marito. Suo cugino, Roberto, che negli anni ha messo su una vita a Senigallia, decide di stravolgere la sua vita e quella della moglie prendendosi la responsabilità di quei tre bambini orfani di madre, che altrimenti avrebbero dovuto sperimentare sulla propria pelle il brivido della casa famiglia.

In casa, oltre alla moglie Anna, Roberto vive anche con i suoi due figli. Unire due famiglie diverse all’inizio è difficile per tutti. A complicare il tutto ci pensa la crisi economica e la conseguente perdita del lavoro da parte di Roberto. Rimasto senza lavoro, l’uomo accusa molto la nuova realtà dei fatti ma, con l’aiuto della moglie, riesce ad arrangiarsi per garantire un futuro ai loro cinque ragazzi.

I nostri figli, il film: il trailer

Di seguito, ecco il trailer del film I nostri figli con Vanessa Incontrada:

I nostri figli, il cast del film

Nel cast del film I nostri figli vediamo Roberto ed Anna interpretati rispettivamente da Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada, una coppia che ha avuto modo di lavorare insieme anche in passato. “E per la terza volta siamo marito e moglie”, non a caso, Vanessa Incontrada spiega così il suo rapporto professionale con Pasotti. “Lavorare con Giorgio è magnifico, tra noi c’è una grande confidenza”, ha spiegato l’attrice a TV Sorrisi e Canzoni.

“Parliamo di due veri eroi e quindi mi auguro che questa storia possa far riflettere tutti gli spettatori non solo sul problema del femminicidio, ma anche sul fatto che una tragedia del genere può avere un lieto fine”, ha spiegato Giorgio Pasotti.

Nel cast del film vediamo anche Francesco Emanuele Chinnici che interpreta Luca, Gabriele Provenzano che interpreta Giovanni, Francesco Tiburzi che interpreta Diego, Elia Maugeri che interpreta Riccardo e Rayen Hamzoui che interpreta Claudio.

E poi vediamo Annalisa Insardà che interpreta Lorenza Carbone, Jerry Mastrodomenico che interpreta Ialongo e Marzia Ubaldi che interpreta Giulia.

I nostri figli, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere in tv il film I nostri figli? La pellicola, trasmessa per la prima volta nel 2018, torna su Rai 1 martedì 25 febbraio 2020, dalle ore 21:25 in prima serata.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1.

Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay.

RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.